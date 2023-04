Klima-Kleber machen weiter: In Berlin wird die ganze Woche protestiert

Von: Moritz Bletzinger

Weiterhin Klima-Protest in Berlin: Nach den Aktionen über das Wochenende und am Montag, kündigt die „Letzte Generation“ für alle restlichen Tage der Woche Protestmärsche an. © Paul Zinken/picture alliance/dpa

Berlin soll stillstehen: Die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ lassen beim Protest nicht nach. Am Mittwoch steigt die nächste Großaktion.

Jeden Tag Klima-Protest : Die „Letzte Generation“ ruft am Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu Aktionen auf.

: Die „Letzte Generation“ ruft am zu Aktionen auf. Mehr Klima-Kleber denn je: Aktivisten aus ganz Deutschland sammeln sich in Berlin .

denn je: Aktivisten aus ganz Deutschland sammeln sich . Dieser News-Ticker zu den Protesten der Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin – Seit Freitag (19. April) läuft die Aktion „Berlin April 2023“ der „Letzten Generation“. Die Klima-Aktivisten haben anhaltende Proteste angekündigt und ziehen das offenbar auch durch. Am Montag (24. April) startet das Vorhaben erst richtig. Mit über 30 Straßenblockaden und am Ende des Tages 87 Protestierenden in Gewahrsam.

Klima-Protest in Berlin: „Letzte Generation“ kündigt Aktionen über die ganze Woche an

Der Dienstag (25. April) war verhältnismäßig ruhig, aber am Mittwoch (26. April) sollen in Berlin wieder Hunderte auf die Straße gehen. Die „Letzte Generation“ ruft zu einem weiteren Protestmarsch auf. Um 11.30 Uhr will die Gruppe an der St. Thomas Kirche starten. In den folgenden zwei Tagen sind Aktionen am Alexanderplatz geplant. Der Berlin-Plan für diese Woche im Überblick.

„Anders als früher haben wir mittlerweile Strukturen, um auch schnell hunderte Menschen in den Protest zu bringen“, schreibt die Gruppierung auf ihrer Website. Die Aktivisten sind sich sicher, den Dauer-Protest durchziehen zu können: „Mit Mobi und Trainings und proaktiver Selbstorganisation – auf diese Weise halten wir durch, lange.“

„Letzte Generation“ spricht von viel Unterstützung beim Klimastreik: Aber es gab auch unschöne Szenen

Menschen aus ganz Deutschland sollen in den vergangen Tagen nach Berlin gekommen sein, um beim Groß-Vorhaben mitzumachen. „Unsere höchsten Erwartungen wurden deutlich übertroffen! An 27 Verkehrsknotenpunkten in Berlin kam es am Montag zu Protesten, dreimal so viele wie noch im letzten Herbst“, sagt Sprecherin Aimée van Baalen. Und auch aus der Bevölkerung spürt die „Letzte Generation“ nach eigenen Angaben großen Zuspruch.

Trotzdem kam es auch zu unschönen Szenen. Die Klima-Kleber wurden teils von Autofahrern heftig angegangen. Auf der A100 packte ein Mann etwa zwei Klima-Aktivistinnen an den Haaren und zerrte sie von der Straße. Die Protestierenden wüssten, auf welches Risiko sie sich einlassen, kommentierte die „Letzte Generation“. Sie will Zeichen setzen, „auch wenn es weh tut“.