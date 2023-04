Bis zu 60.000 Euro Strafe: Italien greift ab sofort hart gegen Klimaaktivisten durch

Die Beschmutzung von Monumenten und Kunstwerken durch Klimaaktivisten soll in Italien künftig hart bestraft werden. Es drohen hohe Geldstrafen.

München/Rom – Sie kleben sich an viel befahrenen Kreuzungen fest oder kippen Öl auf die Straße: Klimaaktivisten ergreifen die unterschiedlichsten Maßnahmen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Doch vor allem bei Autofahrern sorgten die Aktionen etwa von Klima-Klebern der „Letzten Generation“ immer wieder für Ärger.

Dabei sind die Klebeaktionen kein ausschließlich deutschlandweites Phänomen. Auch in anderen Ländern gehen Aktivisten auf die Straße – darunter Italien. Zuletzt haben Mitglieder der Gruppierung „Ultima Generazione“ (zu Deutsch: Letzte Generation) schwarze Flüssigkeit in einen Brunnen an der berühmten Spanischen Treppen in Rom geschüttet. Das hat das Fass offenbar zum Überlaufen gebracht.

Italien kündigt harten Kurs und „strafrechtliche Sanktionen“ gegen Klimaaktivisten an

Nun kündigte die Regierung in Italien einen harten Kurs gegen Klimaaktivisten an. Künftig könnten für Schmierereien an Monumenten und Kunstwerken saftige Schadensersatzzahlungen von bis zu 60.000 Euro fällig werden. Auf ein entsprechendes Dekret einigte sich das Kabinett von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Dieses sieht auch „strafrechtliche Sanktionen“ vor, sollten Kulturgüter zerstört, beschmutzt oder verunstaltet werden, sagte der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano am Dienstag (11. April) nach der Kabinettssitzung in Rom.

„Angriffe auf Denkmäler und künstlerische Stätten verursachen wirtschaftliche Schäden für die Gemeinschaft“, zitierte das Schweizer Medienportal Blick den Minister. Da beschmutzte Monumente von „hoch spezialisiertem Personal“ mit teuren Maschinen gereinigt werden müssten, sollten die Verantwortlichen dafür „die finanzielle Verantwortung übernehmen“. Gesetzlich geregelt sind die Strafen für Klimaaktivisten allerdings noch nicht. Das Parlament muss innerhalb von zwei Monaten das Dekret in ein Gesetz umwandeln.

Bis zu 60.000 Euro Strafe für Klimaaktivisten in Italien: „Es ist an der Zeit zu sagen, dass es genug ist“

„Es ist an der Zeit zu sagen, dass es genug ist: Wir sind mit einem systematischen Vandalismus unseres künstlerischen und kulturellen Erbes konfrontiert, der absolut nichts mit dem Umweltschutz zu tun hat“, kritisierte Sangiuliano die Aktion der Klimaaktivisten an der Spanischen Treppe Anfang April.

Den Klimaaktivisten und auch Oppositionsparteien gehen derweil die Anstrengungen der italienischen Regierung gegen den Klimawandel nicht weit genug. „Wir sind zutiefst besorgt über die Untätigkeit der derzeitigen Regierung, was den Klimaschutz angeht“, sagte Angelo Bonelli, Sprecher der italienischen Grünen, am Rande einer Klima-Demo in Rom. Die rechtsgerichtete Regierung von Giorgia Meloni versuche Italien abhängig von fossilen Brennstoffen zu machen.

Italien hat schon jetzt mit besorgniserregender Dürre zu kämpfen. Nachdem im vergangenen Jahr außergewöhnliche Trockenheit vor allem im Norden des Landes registriert worden war, drohen auch in diesem Jahr Dürre und Wasserknappheit. Melonis Kabinett hat konkrete Maßnahmen dagegen geplant, unter anderem den Ausbau von Regenwasser-Sammelbecken und die Ernennung eines Sonderkommissars mit weitreichenden Befugnissen. (kas/dpa)