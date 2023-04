Klima-Kleber wollen Berlin heute auf unbestimmte Zeit lahmlegen – „Nutzt nicht die Autobahn“

Von: Karolin Schäfer

Aktivisten der „Letzten Generation“ wollen Berlin mit Protesten und Blockaden ab Mittwoch lahmlegen. Die Klima-Kleber raten, das Auto stehenzulassen.

Update vom 19. April, 7.42 Uhr: Ab dem heutigen Mittwoch plant die Klimaschutz-Bewegung „Letzte Generation“ Protestaktionen in Berlin. Einzelheiten sind wie so oft nicht bekannt. Allerdings sollen mehr als 800 Demonstranten im Regierungsviertel „friedlichen zivilen Widerstand gegen den zerstörerischen Kurs der Bundesregierung“ leisten. Zudem lädt die Gruppe, die für ihre Klebeaktionen auf Straßen bekannt ist, zu einem Brunch samt Protesttraining. Letzteres wird auch am Donnerstag angeboten, wobei Teilnehmer lernen sollen, wie sie gewaltfrei und entschlossen für die Forderungen der „Letzten Generation“ eintreten können, wie die Gruppe auf Twitter mitteilt.

Die „Letzte Generation“ wirbt zudem öffentlich für eine Fahrrad-Demo am Sonntag über die A100, die um 11 Uhr an der Frankfurter Allee beginnen soll. Hier sind auch andere Bewegungen wie „Fridays for Future“, „Greenpeace“ oder „Extinction Rebellion“ involviert. Zum Programm zählen auch ein Protest-Konzert ab 13 Uhr auf der Autobahn nahe dem S-Bahnhof Tempelhof und ab 15 Uhr eine angemeldete Versammlung am Brandenburger Tor.

Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ blockieren eine Straße in Berlin, indem sie sich auf einer Kreuzung festkleben. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

„Letzte Generation“ wendet sich vor Protestbewegungen an Autofahrer

Erstmeldung vom 18. April: München/Berlin – In den kommenden Tagen könnte es zu erheblichen Staus und Verkehrsbehinderungen in Deutschlands Hauptstadt kommen. Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ wollen Berlin ab Mittwoch (19. April) lahmlegen, um ihre nach Forderungen einer radikaleren Klimawende durchzusetzen.

„Wir können ja jetzt schon vorab nochmal an die Öffentlichkeit, an die Bevölkerung kommunizieren und sagen: Hey, die nächsten Tage werden wir auf den Straßen sein. Bitte nutzt den öffentlichen Nahverkehr, bitte nutzt nicht die Autobahn“, mahnte Carla Hinrichs, Sprecherin der Bewegung, auf der Pressekonferenz am Dienstag (18. April).

Klima-Kleber wollen Berlin lahmlegen – mit Sekundenkleber im Gepäck

Zunächst seien den Angaben zufolge ab Mittwoch Blockaden im Regierungsviertel geplant, ab Montag (24. April) soll es dann Proteste in der gesamten Stadt geben – bis auf unbestimmte Zeit. Mehr als 800 Teilnehmende haben sich bisher auf der Webseite der „Letzten Generation“ für die Blockade registriert. Aufhören wollen sie erst, wenn die Bundesregierung ihren Forderungen nachgibt. Dazu zählt neben der Gründung eines Gesellschaftsrats auch das Ende der Nutzung von fossilen Brennstoffen wie Öl, Kohle oder Gas in Deutschland bis 2030.

Was genau wo geplant wird, gibt die Gruppierung vorerst nicht bekannt. Auf der Webseite der Klima-Bewegung ist zumindest von Straßenblockaden, Protestmärschen und Trainings die Rede, um etwa die Teilnehmenden auf längeren Gewahrsam und Gefängnisaufenthalte vorzubereiten. Auch eine Packliste für die Protesttage wird aufgeführt – mit dabei Sekundenkleber.

Die Berliner Polizei bereite sich auf die Proteste vor, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Details zur Einsatzplanung könne man aber nicht nennen. In Berlin sind bis zu 48 Stunden Präventivgewahrsam möglich. Dem seien sich alle Aktivisten bewusst, räumte Hinrichs ein.

Polizeigewerkschaft kritisiert Protest von Klima-Klebern als „Guerilla-Aktionen“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte die „Letzte Generation“ scharf. Bislang habe die Polizei etwa 300.000 Arbeitsstunden für die Aktionen aufgebracht. Die GdP warf den Demonstranten „Guerilla-Aktionen“ und „extremistisches Gedankengut“ vor. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht dagegen keinen Beleg für Extremismus bei der Gruppierung.

Die Klebeaktionen und Straßenblockaden der „Letzten Generation“ sorgen vor allem bei Autofahrern für Unmut. Auch die Grünen gehen auf Distanz. „Proteste wie die letzte Generation sie macht, wo sie im Endeffekt den normalen Menschen in ihrem Alltag auf die Nerven gehen, sie behindern, das hat mit Ursache und Wirkung nicht viel zu tun. Das verstehen die Leute auch nicht, und das ist aus meiner Sicht am Ende kontraproduktiv“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge.

Die Klima-Bewegung „Fridays for Future“ will am Freitag ebenfalls in Berlin auf die Straße gehen – anlässlich des FDP-Parteitages. Zuletzt gab es deutliche Kritik von „Fridays for Future“ zu den Protesten der „Letzten Generation“. (kas/dpa)