„Das sind Vollidioten“: Til Schweiger teilt gegen Klima-Kleber und Habeck aus

Von: Nadja Austel

Til Schweiger sorgt mit derben Äußerungen über Klima-Kleber und Wirtschaftsminister Habeck für Diskussionen. Bei der CDU kommt er damit aber gut an.

Berlin – Der Schauspieler Til Schweiger bezeichnet Klimaaktivisten, die sich aus Protest auf einer Straße festkleben, als „Vollidioten“. Mit seiner Meinung hat er wohl noch nie hinterm Berg gehalten. Und genau das stößt nun auf Sympathie bei der CDU. Doch zunächst zu der Äußerung, die Schweiger bei einem Promo-Termin für seinen neuen Film „Manta, Manta – Zwoter Teil“ zum Besten gab.

„Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal im Stau stehe und wegen denen einen wichtigen Termin verpasse, weil die da kleben“, sagte der 59-Jährige in einem Bild-Interview. Er habe ein Video „von einem“ gesehen, der einen Klima-Kleber „weggezogen“ hätte. „Ich glaube, ich würde das genauso machen“, meint Schweiger.

Til Schweiger: Kein Verständnis für Klimaaktivisten

Die sogenannten Klima-Kleber ziehen in den vergangenen Wochen immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie sich mit Sekundenkleber an den Händen auf dem Asphalt von Straßen fixieren. Unter dem Namen „Letzte Generation“ machen die Umweltaktivisten mit umstrittenen Störaktionen auf die Klimakrise aufmerksam. Eine Frage des Gewissens, meint Andrea Rückert Theologin, Mutter – und Umweltaktivistin.

Die Schulpfarrerin sah die Aktionen der „Letzten Generation“ anfangs skeptisch – sie könnten zu abschreckend wirken. Doch ziviler Ungehorsam, für den es von der Antike über Ghandi und Martin Luther King bis zur Friedensbewegung zahlreiche Beispiele gebe, sei immer auf großen Widerspruch gestoßen. Allerdings sei er auch geeignet, in kurzer Zeit Großes zu bewirken, berichtet merkur.de.

Til Schweiger: Habeck „hat von Wirtschaft keine Ahnung“

„Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten“, wetterte indes Til Schweiger. „Angst davor, dass die Klima-Kleber nicht ins Kino gehen, habe ich nicht. Denn die kleben ja alle an der Straße fest.“ Klingt erstmal harmlos. Doch der 59-Jährige legt nach: „Eine große Plage in diesem Land“ seien die Umweltaktivisten.

„Große Plage in diesem Land“: Til Schweiger wettert gegen Klima-Kleber © Britta Pedersen/dpa

Doch nicht nur auf sie hat er es abgesehen. So sagt er weiter: „Ich fände es toll, wenn Robert Habeck sich selber festkleben würde. Dann könnte er nicht so viel Mist verzapfen. Der soll weiter Kinderbücher schreiben, hat von Wirtschaft keine Ahnung.“ Starker Tobak. Doch der Schauspieler attackiert den Grünen-Politiker noch mehr. Ob er Habeck denn mal in seinem Manta mitnehmen würde, wird der Kino-Star gefragt: „Niemals! Auch wenn es regnen und hageln würde und Robert Habeck wie ein begossener Pudel dasteht, würde ich an ihm vorbeifahren.“

CDU nimmt Schweiger gerne auf: „Kompetente Menschen mit Lust an Debatte“ sind „immer willkommen“

Bei der CDU kamen Schweigers Tiraden gegen Klimaaktivisten und die Grünen um Robert Habeck offenbar gut an. Der Hamburger Unionspolitiker und Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries sagte der Bild: „Til Schweiger ist uns willkommen. Er spricht mir aus der Seele.“

Dem schloss sich der rheinland-pfälzische CDU-Landesparteichef Christian Baldauf an: „Kompetente Menschen mit Lust an Debatte sind uns immer willkommen. Die CDU hält die Arme offen – Til Schweiger kann gern zu uns kommen, Mitglied werden, aktiv sein.“ Die Frage bleibt nur: Hat Schweiger wirklich Lust an der politischen Debatte oder wollte er nur Promo für den neuen Film machen? (na/dpa)