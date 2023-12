„Emotionaler Schaden ist riesig“: Klima-Kleber ruinieren Weihnachtsbaum in Fußgängerpassage

Von: Julian Mayr

Drucken Teilen

Die „Letzte Generation“ hat wieder zugeschlagen. In Leipzig beschmierten Klimaaktivisten einen teuren Baum aus Kunststoff. Eine Reinigung ist wohl aussichtslos.

Leipzig – Von besinnlichen Aktionen hält die „Letzte Generation“ selbst in der Weihnachtszeit nicht viel. Am 13. Dezember zogen die Klimaaktivisten los und besprühten zahlreiche Weihnachtsbäume deutscher Großstädte mit Farbe, darunter München – oder auch Leipzig. In einer beliebten Leipziger Einkaufspassage knöpften sich Mitglieder der „Letzten Generation“in imposantes Exemplar aus Plastik vor. Eine Reinigung dürfte laut erster Einschätzung kaum möglich sein.

„Letzte Generation“ besprüht Plastikbaum in Leipzig: „Emotionaler Schaden ist riesig“

Kaum eine halbe Minute dauerte die Sprühaktion in der Mädler-Passage in der Innenstadt von Leipzig, wie ein von der Umweltgruppierung auf X geteiltes Video zeigt. Mit Feuerlöschern färbten zwei Aktivisten den festlich geschmückten Baum binnen weniger Sekunden orange. Das Motto der Sprüher: „Besinnlich in die Katastrophe? Nächstenliebe gleich Klimaschutz“. „In der Weihnachtszeit ist es so einfach zu verdrängen, dass wir uns in einer Klimakatastrophe befinden“, sagte eine Aktivistin vor Ort dem MDR.

Inhaber von Geschäften zeigten sich empört über die Schmieraktion: „Der emotionale Schaden ist riesig. Wir hatten den Baum schon zehn Jahre und er sollte uns weitere zehn Jahre begleiten. Er ist ein absolutes Unikat, so etwas ist schwer zu beschaffen“, sagt Ladenbetreiberin Christiane Kübel zu Bild. Viele Besucher seien nur wegen des Weihnachtsbaumes gekommen, sagt die Managerin der Mädler-Passage, Anke Beesch, zur Leipziger Volkszeitung. Nun sei dieser ruiniert.

Von Klima-Aktivisten beschmierter Weihnachtsbaum wohl nicht zu retten

Bei dem elf Meter großen Weihnachtsbaum handelt es sich um eine aufwendige Anfertigung aus Kunststoff. Der Baum würde jedes Jahr vor Weihnachten in mühsamer Kleinstarbeit Zweig für Zweig aufgestellt. Wie der Leiter einer Gebäudereinigungsfirma sagte, dürfte eine Reinigung des Plastikbaums wohl aussichtslos sein: „Sehr optimistisch bin ich nicht, der Baum war ein paar Jahre im Einsatz, da wird Kunststoff auch porös“, so die Einschätzung von Uwe Voigt zu Bild.

Ein Mitglied der Protestgruppe "Letzte Generation" besprüht einen Weihnachtsbaum in der Leipziger Mädler-Passage. © Patricia Bartos/dpa

Auch bei Passanten stieß die Sprüh-Aktion der „Letzten Generation“ laut Medienberichten auf Unmut. Gegenüber der Leipziger Volkszeitung äußerte sich etwa eine ältere Passantin, die sich laut eigenen Aussagen bereits in der DDR für Klimaschutz engagierte. Sie fände es besser, wenn die Aktivisten Menschen über den Klimawandel aufklärten. Stattdessen würden sie „etwas Schönes und Herzerwärmendes kaputt“ machen.

Anhänger der „Letzten Generation“ zeigen Verständnis für Reaktionen

Nicht bei allen Anwesenden blieb die Kritik an der Protestaktion verbaler Natur. Ein Ladenbesitzer soll laut MDR versucht haben, zwei der Protestierenden wegzuschubsen. Für den Gegenwind zeigten die verantwortlichen Aktivisten jedoch Verständnis. „Das Thema ist emotional aufwühlend und unser Protest auch, deswegen ist auch diese emotionale Reaktion auf unseren Protest verständlich“, sagt Melanie Guttmann, eine Mitbegründerin der „Letzten Generation“, zur Leipziger Zeitung.

Gegen die drei Aktivisten wird derzeit wegen Sachbeschädigung ermittelt. In Italien wurden im Dezember saftige Strafen gegen Klimaaktivisten verhängt, nachdem Mitglieder der Gruppe „Extinction Rebellion“ das Wasser der Kanäle in Venedig grün gefärbt hatten.