Erneuter Klima-Protest: Aktivistinnen beschmieren Warhol-Kunstwerk – und kleben sich daran fest

Von: Patrick Huljina

Teilen

Die Anzahl der Klima-Protestaktionen hat in den vergangenen Wochen merklich zugenommen. Nun geriet ein Kunstwerk von Andy Warhol ins Visier der Aktivisten.

Canberra - Proteste von Klima-Aktivisten haben in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern ist es vor dem Hintergrund der derzeit stattfindenden Weltklimakonferenz (COP27) in Ägypten zu mehreren Aktionen gekommen. Während dabei häufig bekannte Gemälde mit Suppe beworfen wurden, klebten sich die Klima-Aktivistinnen bei der aktuellen Aktion gleich an einem Suppen-Kunstwerk fest.

Zwei Frauen besprühten in der australischen Nationalgalerie in Canberra die berühmten „Campbell‘s Soup Cans“-Siebdrucke von Popart-Künstler Andy Warhol zunächst mit blauer Farbe und klebten anschließend ihre Hände daran fest. Die Werke waren jedoch mit Glas geschützt und blieben unbeschädigt.

Klima-Aktivistinnen beschmieren Warhol-Kunstwerk – und kleben sich daran fest

Die Gruppe „Stoppt Subventionen für fossile Brennstoffe“ postete mehrere Videos der Aktion vom Mittwoch (9. November) auf Twitter. Dazu schrieben die Aktivisten: „Während Australier hungern, zahlt die Regierung 22.000 Dollar pro Minute, um fossile Brennstoffe zu subventionieren.“ Sie forderten ihre Regierung zum Handeln auf: „Australien muss mehr tun, wir können CO₂ nicht reduzieren, während wir weiterhin Kohle und Gas genehmigen.“

Eine der Aktivistinnen erklärte in einer Mitteilung: „Andy Warhol hat in dieser ikonischen Serie den verrückt gewordenen Konsum dargestellt, und jetzt haben wir den Kapitalismus, der verrückt geworden ist.“ Das Museum wollte die Aktion nicht näher kommentieren und betonte nur, dass die Polizei eingeschaltet worden sei. Die betroffenen Siebdrucke seien vorübergehend entfernt und gereinigt worden, bevor sie wieder an ihren Platz gehängt worden seien, berichtete der australische Sender ABC.

Klima-Proteste in Deutschland und Europa: Von Suppenwurf bis Straßenblockade

Die Protestaktionen von Klima-Aktivisten häufen sich: Am vergangenen Samstag (5. November) hatten sich im Prado-Museum in Madrid zwei Klimaaktivisten an die Rahmen zweier berühmter Bilder des spanischen Meisters Francisco de Goya geklebt. Im Oktober wurden im niederländischen Kunstmuseum Mauritshuis drei Klima-Aktivisten nach einer Tomatensuppen-Attacke auf das weltberühmte Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ (1665-1667) von Johannes Vermeer festgenommen.

Ebenfalls im Oktober hatten ein Mann und eine Frau im Museum Barberini in Potsdam Kartoffelbrei auf das Gemälde „Getreideschober“ (1890) von Claude Monet geschüttet. Davor wurden bereits Vincent van Goghs „Sonnenblumen“ in der Londoner National Gallery mit Tomatensuppe beworfen.

Für besonders große Aufregung sorgte der Fall von Klima-Aktivisten, die durch eine Straßenblockade einen Stau auf einer Berliner Autobahn auslösten. Dadurch kam ein Rettungsfahrzeug erst verspätet zum Unfallort, an dem ein Betonmischer eine Radfahrerin überrollte – die Frau starb. Laut einem neuen Bericht der Feuerwehr hatte die Blockade der Klima-Aktivisten doch einen Einfluss auf den Rettungseinsatz. (ph/dpa)