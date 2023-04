„Klima-Shakira“ droht Abschiebung – plötzlich sucht sie die „gaaaaanz große Liebe“

Von: Christoph Gschoßmann

Anja Windl alias Klima-Shakira protestiert in Österreich gegen die Klimapolitik und wird womöglich nach Deutschland abgeschoben. Ein besonderes Gesuch könnte helfen.

München – Die Niederbayerin Anja Windl ist eines der bekanntesten Gesichter der „Letzten Generation“. Der wegen ihrer blonden Haarmähne als „Klima-Shakira“ bekannten 26-Jährigen drohte zuletzt die Abschiebung aus Österreich. Nun überraschte sie mit einem Post, der nur dem ersten Anschein nach privater Natur ist: eine Partnersuche.

Auf Instagram postete Windl in ihrer Story die Bedingungen für ihren zukünftigen Traumpartner oder ihrer zukünftigen Traumpartnerin. Schon beim ersten Punkt dürften Romantiker stutzig werden, denn dieser ist nichts weniger als „1. Österreichische Staatsbürgerschaft“. Weiter geht es mit „2. Sehr bindungswillig: Ich will möglichst bald heiraten“, gefolgt von einem Kriterium, das deutlich einfacher zu bewerkstelligen ist: „3. Mensch sein.“

Aktivistin der Letzten Generation: „Klima-Shakira“ startet Heiratsaufruf

Das „Motiv“ ihres augenzwinkernden Posts scheint also klar: Jemanden in Österreich finden, der sie auf der Stelle heiraten will, damit sie das Land, in dem sie für eine gerechtere Klima-Zukunft demonstriert, nicht mehr abschieben kann. OE24 jedoch will erfahren haben, dass zumindest ein Körnchen Wahrheit an der Sache steckt: Windl soll demnach tatsächlich single sein.

Partnersuche ernst gemeint oder nicht: Windl konzentriert sich indes lieber auf ihr „Kerngeschäft“. Erst am Gründonnerstag hatte das Gesicht der Klimabewegung eine drei Stunden lange Einvernahme mit der dortigen Fremdenpolizei, schreibt OE24. Danach sprach die 26-Jährige von Repressionsversuchen, meinte jedoch auch: „Ich lasse mich nicht einschüchtern.“

Auch am Dienstag (11. April) war sie bei einer angekündigten Oster-Blockade in Graz dabei. Die Letzte Generation will die Politik durch zivilen Widerstand zum Handeln zwingen. Die Bewegung schreibt auf ihrer Website über die Klima-Krise, die Regierung ignoriere alle Warnungen: „Wir sind nicht länger bereit, dieses Verbrechen an der Menschheit widerstandslos hinzunehmen. Wir werden nicht abwarten, während ein Staat nach dem anderen kollabiert.“ (cgsc)