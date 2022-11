Klimaaktivist in Berlin vor Gericht: Linken-Politiker Gysi ist sein Verteidiger

Von: Patrick Huljina

Teilen

In Berlin steht ein 24-jähriger Klimaaktivist vor Gericht. Für Aufsehen sorgt vor allem die Wahl seines Verteidigers: Linken-Politiker Gregor Gysi.

Berlin - Umstrittene Straßenblockaden, Klebeaktionen und Kunst-Attacken: Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben mit ihren Protesten gegen den Klimawandel und Umweltzerstörung zuletzt für viel Aufsehen gesorgt. Immer wieder müssen sich die Demonstranten vor Gericht verantworten. In Berlin hat am Mittwoch (30. November) ein Prozess mit prominenter Beteiligung begonnen.

Klimaaktivist in Berlin vor Gericht: Linken-Politiker Gysi ist sein Verteidiger

Ein 24 Jahre alter angeklagter Klimaschutz-Demonstrant und mutmaßlicher Straßenblockierer wurde am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten von dem Rechtsanwalt Gregor Gysi verteidigt. Der bekannte Linken-Politiker äußerte sich vor Beginn der Verhandlung nicht vor den zahlreichen wartenden Journalisten, wie die dpa berichtet.

Im Vorfeld des Prozesses bestätigte Gysis Kanzlei, die Verteidigung des Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. „Eine Aktivistin und weitere Aktivisten der Klimaschutzinitiative suchten Dr. Gysi zu einem längeren Gespräch im Bundestag auf. Dabei erreichten sie sein Einverständnis, eine beschuldigte Person zu verteidigen“, teilte die Kanzlei mit.

Linken-Politiker Gregor Gysi verteidigt einen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ vor Gericht. © Fabian Sommer/dpa

24-jähriger Klimaaktivist in Berlin: Mutmaßlich an Straßenblockaden beteiligt

Der 24-jährige Mann soll sich an drei Straßenblockaden der Gruppe „Letzte Generation“ im Januar und März in Berlin beteiligt haben, so die Staatsanwaltschaft. In einem der Fälle soll er sich an der Straße festgeklebt haben. Außerdem soll er sich im Februar in einem Vorraum des Bundesjustizministeriums an einer Demonstration beteiligt haben. Die Vorwürfe lauten Nötigung, Widerstand gegen Polizisten und Hausfriedensbruch. Gegen den Mann wurden laut Gericht bereits fünf Strafbefehle erlassen, gegen die er Einspruch eingelegt hat.

Klimaproteste der „Letzten Generation“: Zahlreiche Aktionen in letzter Zeit

Nach einer Versicherung der „Letzten Generation“ in dieser Woche auf weitere Aktionen in Berlin und München zu verzichten, wurden am Samstag (26. November) 19 Klimaaktivisten, die in der JVA Stadelheim in Gewahrsam waren, freigelassen. Ein weiterer Klima-Kleber, der den Verkehr am Münchner Isartor blockierte, lieferte vor Gericht eine bizarre Show.

Um gegen die Klimapolitik zu protestieren, führte die „Letzte Generation“ in letzter Zeit vermehrt Aktionen durch. In Wien schütteten Aktivisten Öl auf ein Kunstwerk von Gustav Klimt. Im Museum Barberini in Potsdam warfen ein Mann und eine Frau Kartoffelbrei auf das von einer Glasscheibe geschützte Gemälde „Getreideschober“ (1890) von Claude Monet. In Hamburg klebten sich Klimaaktivisten in der Elbphilharmonie fest – im Netz ernteten die Klima-Kleber allerdings Hohn und Spott für ihre Aktion. (ph/dpa)