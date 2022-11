Tomatensuppe auf Gemälde: Gericht greift hart durch - Haftstrafen für Klimaaktivisten

Von: Jennifer Lanzinger

Die Protestgruppe „Letzte Generation“ sorgte mit einer Attacke auf ein Monet-Gemälde für Aufregung. (Archivbild). Auch in Den Haag ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. © Screenshot Twitter @AufstandLastGen

Mit Tomatensuppe bewarfen Klimaaktivisten in Den Haag ein weltberühmtes Gemälde. Nun greift ein Gericht hart durch: zwei Männer wurden zu Haftstrafen verurteilt.

Den Haag - Klimaaktivisten sorgen seit Wochen für zahlreiche Zwischenfälle, auch Gemälde in Museen sind vor den Aktivisten aktuell offenbar nicht sicher. Nach einer Attacke auf das weltberühmte Vermeer-Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ greift ein Gericht in Den Haag nun hart durch. Zwei Männer wurden zu Haftstrafen von je zwei Monaten verurteilt, ein dritter soll noch am Freitag vor Gericht erscheinen.

Klimaaktivisten bewerfen Vermeer-Gemälde mit Tomatensuppe - Zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt

Mit Tomatensuppe bewaffnet waren die drei Männer im Mauritshuis in Den Haag angerückt. Ein Mann hatte sich mit dem Kopf am Glas des Rahmens festgeklebt. Ein anderer hatte die Aktion gefilmt. Ein dritter Mann, der sich mit der Hand an der Wand festgeleimt und Tomatensuppe auf das Gemälde geschüttet hatte, soll erst am Freitag vor Gericht erscheinen. Die Männer gehören der Klimaschutz-Bewegung „Just Stop Oil“ an.

Beschädigt wurde das verglaste Gemälde durch die Aktion nicht, leichte Schäden gab es dem Museum zufolge aber an der Wand und am Rahmen. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ANP berichtet, sprach das Gericht in Den Haag bei der Urteilsverkündung von einer „schockierenden Tat“.

Klimaaktivisten bewerfen Van-Gogh-Gemälde mit Tomatensuppe und Kartoffelbrei auf Monet

Damit reiht sich der Vorfall in eine Reihe weiterer Angriffe in Museen ein. In Londons National Gallery überschütteten sie Vincent van Goghs Meisterwerk „Sonnenblumen“ mit Tomatensuppe, in Potsdam bewarfen Aktivisten ein Werk des Impressionisten Claude Monet mit Kartoffelbrei. Im August klebten sich zwei Aktivisten an ein Werk von Lucas Cranach dem Älteren in der Berliner Gemäldegalerie und in Dresden an die weltberühmte „Sixtinische Madonna“ von Raffael.

In Berlin sorgt ein Klimaaktivisten-Protest währenddessen für Diskussionen. Nach dem tragischen Unfall, bei dem eine Frau von einem Betomischer-Lastwagen in Berlin überrollt worden war, ist die 44-Jährige nun ihren schweren Verletzungen erlegen.