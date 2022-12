Klima-Kleber wollen ARD-Gottesdienst an Heiligabend stürmen - und kommen zu spät

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Eine geplante Aktion der Klimaaktivisten ging nun nach hinten los. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Sie wollten einen Gottesdienst stören, doch die Pläne der Klimaaktivisten der Letzten Generation wurden kurzerhand durchkreuzt.

Stuttgart - Erst vor wenigen Tagen hatten Klimaaktivisten mit einer kuriosen Aktion in Berlin für Aufsehen gesorgt, die Klima-Kleber hatten die Spitze des Weihnachtsbaum abgesägt. Nun sorgen die Aktivisten der Gruppe Letzte Generation erneut für Schlagzeilen, allerdings weil ihre geplante Aktion durchkreuzt worden war. Die Klimaaktivisten wollten einen live im ARD-Fernsehen übertragenen Weihnachtsgottesdienst stören.

Klimaaktivisten wollen Gottesdienst stürmen - Pläne werden kurzerhand vereitelt

Nach Angaben der Polizei wurden die Pläne der Aktivisten allerdings durchkreuzt. Da es Hinweise auf die geplante Aktion an Heiligabend in der Auferstehungskirche in Stuttgart-Möhringen gab, wurde der Gottesdienst bereits am Vortag aufgezeichnet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

An Heiligabend seien acht Aktivisten der Gruppierung dann mittags vor der Kirche aufgetaucht, um ihre geplante Aktion durchzuführen. Doch sie hätten keine Liveübertragung vorgefunden, sondern ein verschlossenes Gotteshaus. Das Pfarramt habe die Polizei verständigt. Die Beamten stellten bei ihrem Eintreffen noch zwei potenzielle Störer fest, die nach Erteilung eines Platzverweises entlassen worden seien.

Klimaaktivisten Letzte Generation mit zahlreichen Aktionen in den vergangenen Monaten

Seit Anfang 2022 blockiert die Letzte Generation Autobahnausfahrten und Kreuzungen in zahlreichen Großstädten, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen. Hinzu kamen Aktionen in Museen, Stadien, Ministerien, an Flughäfen und an Ölpipelines. Eine der Aktionen ging jedoch ordentlich nach hinten los. Zwei Klimaaktivisten der Letzten Generation klebten sich im Konzertsaal der Hamburger Elbphilharmonie fest. Doch kurzerhand wurden die beiden einfach auf den Flur gestellt, ein Foto hält den kuriosen Moment fest. Bei einer anderen Aktion hatte ein Aktivist zu starken Kleber verwendet und musste freigeflext werden. Dafür erntet er Spott im Netz.