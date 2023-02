Ärger um Bali-Klimakleber: Im Studium baute er Rennauto mit Verbrennermotor

Von: Kai Hartwig

Die Klimakleber ziehen oftmals den Zorn der Autofahrer auf sich. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Die Diskussionen um eine vermeintliche Doppelmoral unter Klimaaktivisten reißt nicht ab. Ein „Letzte Generation“-Mitglied ist offenbar ein Auto-Fan.

Regensburg – Mit ihren oft aufsehenerregenden Aktion haben sich Klimaaktivisten in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer beliebt gemacht. Im Kampf für die gute Sache riskierten sie immer wieder Kopf und Kragen. Als sich Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ auf der Straße festklebten, wurden sie immer wieder von verärgerten Mitbürgern weggezerrt.

Das scheint die Gruppe aber nicht zu beeindrucken: Eine Sprecherin kündigte an, die „Letzte Generation“ wolle Deutschland lahmlegen. Die Autofahrer auf den Straßen im Bundesgebiet hat diese Ansage wohl kaum erfreut. Nun machten aber erneut Enthüllungen um ein Mitglied der „Letzten Generation“ Schlagzeilen.

Ärger um Bali-Klimakleber: An seiner Hochschule baute er Rennauto mit Verbrennermotor

Zuletzt hatte es Diskussionen um einen Bali-Flug zweier Klimaaktivisten in ihrer Freizeit gegeben. Einer jungen Studentin (22) und ihrem zwei Jahre älteren Mitstreiter wurde Doppelmoral vorgeworfen. Um Letzteren gab es nun weitere Unruhe. Laut einem Bericht von Bild.de hat der 24-jährige Maschinenbaustudent an seiner Universität in Regensburg einem Projekt angehört, das sich ausgerechnet mit schnellen Autos beschäftigt hat. An der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) soll der Klimaaktivist demnach als Teamleiter eine Gruppe von Studenten angeführt haben, die sich im Motorsport versuchen.

Die Uni-Projektgruppe soll „Dynamics“ heißen und Rennwagen mit Verbrennungsmotor bauen, die auch an Autorennen teilnehmen. Das Boulevardportal zitiert aus einer Hochschulfestschrift, in der sich der 24-jährige Klimaaktivist wie folgt geäußert habe: „Die Formula Student war einer der Gründe dafür, dass ich an die OTH Regensburg gegangen bin. Mit unserem Verbrennungsmotor waren wir das drittbeste Team in Deutschland.“

Klimaaktivist hat Leidenschaft für Rennautos – „Es war schwer, den Verbrenner abzuhaken“

Dass ausgerechnet ein Klimaaktivist eine Leidenschaft für Verbrennungsmotoren und Rennautos haben könnte, irritiert dann doch etwas. Zumal er den Wechsel vom Verbrenner zu E-Motoren in den Rennwagen der Uni-Boliden offenbar mit einem weinenden Auge kommentierte. „Es war schwer, den Verbrenner abzuhaken, weil er so erfolgreich war“, so der 24-jährige laut Bild in der Festschrift.

Ein Sprecher der Regensburger Aktivisten von „Letzte Generation“ äußerte sich zu dem Vorfall. Der 24-Jährige habe „mit seiner Klebeaktion politischen Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung geäußert und niemandem persönlich vorgeschrieben, dass er weniger CO₂ ausstoßen soll“, sagte der Sprecher Bild.de: „Er hat sich nicht perfekt verhalten, wir sind alle nicht perfekt.“

Unterdessen hatte sich kürzlich eine Psychologin bei der „Letzten Generation“ eingeschleust und Einblicke in die Gruppe bekommen. Die gewonnenen Erkenntnisse veröffentlichte sie anschließend. (kh)