Globaler Klimastreik am Freitag: Teilnahme von Verdi an „Fridays for Future“ scharf kritisiert

Von: Kai Hartwig

Auf der ganzen Welt protestiert „Fridays for Future“ am Freitag (3. März) beim globalen Klimastreik. Auch in ganz Deutschland wird demonstriert. Der News-Ticker.

Globaler Klimastreik : Auf der ganzen Welt gibt es am Freitag (3. März) Protestaktionen.

: Auf der ganzen Welt gibt es am Freitag (3. März) Protestaktionen. Demos von Klimaaktivisten : Auch in Deutschland planen Demonstranten zahlreiche Aktionen.

von : Auch in Deutschland planen Demonstranten zahlreiche Aktionen. „Fridays for Future“ und Verdi gemeinsam: Die Aktivisten und die Gewerkschaft solidarisieren sich – trotz Warnstreik.

und Verdi gemeinsam: Die Aktivisten und die Gewerkschaft solidarisieren sich – trotz Warnstreik. Dieser News-Ticker zum globalen Klimastreik am 3. März wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom Freitag, 3. März, 8.04 Uhr: An rund 250 Standorten allein in Deutschland protestieren Klima-Aktivistinnen und -aktivisten für eine grünere Politik. Darunter auch in Hamburg. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) rechnet die Polizei mit 7000 Menschen, die sich in der Hansestadt am Klimastreik der „Fridays for Future“-Bewegung beteiligen. Ab 13 Uhr soll der Protest am Jungfernstieg losgehen, schreibt dpa. Auch am Streik beteiligt sind Beschäftige aus dem öffentlichen Nahverkehr. Dazu rief Verdi Anfang der Woche auf. Mit den Warnstreiks wolle die Gewerkschaft Druck auf Bund und Länder ausüben.

„Eine gefährliche Grenzüberschreitung“ – Verdi erntet scharfe Kritik für die Beteiligung am Klimastreik

Update vom Freitag, 3. März, 6.38 Uhr: Deutschlands Arbeitgeber haben die Teilnahme der Gewerkschaft Verdi am Klimastreik von Fridays for Future scharf kritisiert. „Die Ankündigung von Verdi, gemeinsam mit der Organisation Fridays for Future den Verkehr in weiten Teilen Deutschlands lahm zu legen und zu blockieren, ist eine gefährliche Grenzüberschreitung“, so der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

In rund 40 Städten sind „Fridays for Future“-Proteste geplant. © Marius Becker/dpa

Verdi will an diesem Freitag den öffentlichen Nahverkehr in sechs Bundesländern und einigen Städten für 24 Stunden lahmlegen und damit den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen. „Streiks sind zulässig, um Tarifverträge zu erreichen, die Arbeitsbedingungen regeln“, betonte Kampeter. „Wer aber Arbeitskämpfe und allgemeinpolitische Ziele miteinander vermischt, gerät schnell auf ein Spielfeld jenseits unserer Tarifautonomie.“

Globaler Klimastreik: „Fridays for Future“-Aktivistin fordert „Machtwort des Kanzlers“

Erstmeldung vom Donnerstag, 2. März: München – Am Freitag (3. März) steigt der nächste globale Klimaschutz-Aktionstag. Weltweit soll an Hunderten Orten auf allen Kontinenten beim 13. globalen Klimastreik protestiert werden. Das Motto der Aktion lautet #tomorrowistoolate („Morgen ist es zu spät“). Auch in Deutschland plant „Fridays for Future“ über 230 Aktionen. Die sollen in rund 40 Städten stattfinden, teilweise auch gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi. Diese hat für Freitag zu Warnstreiks aufgerufen.

Globaler Klimastreik: „Fridays for Future“-Aktivistin Neubauer kritisiert Ampel-Koalition

Klimaaktivistin Luisa Neubauer übte bereits im Vorfeld des globalen Klimastreiks Kritik an der Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz. Die Aktivistin von „Fridays for Future“ warf der Ampel-Koalition eine Blockade im Kampf gegen die Erderwärmung vor. Besonders viel Unmut äußerte Neubauer über den Verkehrssektor. „Verkehrsminister Volker Wissing boykottiert wissenschaftliche Erkenntnisse und setzt damit die Einhaltung der Klimaziele insgesamt aufs Spiel“, befand sie gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Der FDP-Politiker setzt sich offensiv für einen zügigen Aus- und Neubau von Autobahnen ein. „Fridays for Future“ und andere Umweltverbände fordern dagegen, alle Fernstraßenprojekte in Deutschland zu stoppen. Die klimaschädlichen Treibhausgase im Verkehr sind laut Schätzungen der Organisation Agora Energiewende 2022 auf 150 Millionen Tonnen CO2 gestiegen – elf Millionen Tonnen mehr als laut Klimaschutzgesetz erlaubt. Inzwischen sind deutschlandweit 48,2 Millionen Autos zugelassen, nur 0,6 Prozent davon sind reine Elektroautos.

Neubauer fordert ein „Machtwort des Kanzlers“ und warnt vor „gefährlichem Weiter-So“

Neubauer bemängelte zudem, dass die Bundesregierung keine angemessene Antwort auf die Klimakrise finde. Es würden „in Deutschland weiter Öl- und Gasheizungen eingebaut“. Die will Wirtschaftsminister Robert Habeck künftig verbieten. Darüber hinaus „wird in vielen Bundesländern in diesem Jahr bisher kein einziges Windrad genehmigt“, so die Klimaaktivistin weiter. All das sei kein Umlenken, sondern „ein gefährliches Weiter-So“, meinte Neubauer. „Statt einer Fortschrittkoalition erleben wir gerade eine Stillstandskoalition“, sagte sie außerdem im Podcast „Stand der Dinge“. Auch Kanzler Scholz (SPD) sieht Neubauer in der Pflicht: „Auf das Machtwort des Kanzlers zur Klimakrise, zum richtigen Loslegen – darauf warten wir bis heute.“

Eine Kernforderung an die Politik ist, weltweit die Finanzierung aller Öl- und Gasprojekte zu stoppen, um die drohende Klimakatastrophe noch abzuwenden und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Schon jetzt hat sich die Erde aber um etwa 1,1 Grad aufgeheizt, in Deutschland sogar um 1,6 Grad. Die fatalen Folgen sind, je nach Region, häufigere und heftigere Stürme, Dürren, Überflutungen und Hitzewellen. Für Deutschland fordert „Fridays for Future“ unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030, 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035 sowie das sofortige Ende der Subventionen für fossile Energieträger und einen Ausbaustopp für Autobahnen.

Inspiriert wurden die Klima-Demos von der Schwedin Greta Thunberg, die sich im August 2018 als 15-Jährige erstmals zu einem „Schulstreik fürs Klima“ vor das Parlament in Stockholm gesetzt hatte. (kh mit dpa)