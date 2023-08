Video zeigt beklemmende Szenen: Klippe stürzt auf Strand – Touristen entkommen nur knapp

Von: Michelle Brey

In West Bay, Großbritannien, stürzte an einem Strand eine Klippe herab. © Screenshot Twitter/Dorset Council UK

Gewaltige Teile einer Klippe stürzen in Großbritannien herab. Touristen stehen in nächster Nähe und haben wohl Glück im Unglück.

Kassel – Ein Spaziergang am Strand hätte in Großbritannien ein böses Ende nehmen können. Die Betroffenen kamen aber wohl lediglich mit einem Schock davon. Im kleinen Ort West Bay stürzte eine Klippe auf den Strand herab. Sie verfehlte die dort spazierenden Menschen nur knapp. Ein Video zeigt die Szene.

Klippe in Großbritannien zerbricht – Video hält alles fest

Malerische Landschaften, der weite Blick auf das Meer: Dorset an der Südküste von England bietet viel, was Naturliebhaber anlockt. An der sogenannten Jurassic Coast entgingen einige Menschen unmittelbar einem Unglück. Das Dorset Council postete auf Twitter ein 23 Sekunden langes Video. An der Jurassic Coast waren offenbar Touristen unterwegs. Einer von ihnen filmte die gewaltigen Klippen, die am Strand in die Höhe ragen.

Einen Moment später stürzte ein großer Teil der Klippen herab. Die Menschen, die in der direkten Nähe standen, begannen schnell wegzulaufen. Sie entkamen den herabstürzenden Teilen der Klippe. Das Video zeigt die Ausmaße des Ereignisses. Wo zuvor noch ein begehbarer Strand zu sehen war, türmten sich nun kleiner Felsteile. Durch das Herabfallen der Klippe bildete sich eine riesige Staubwolke.

„Ein Wunder“: Reaktionen auf Klippensturz – und Warnung

Das Dorset Council warnte via Twitter, dass Steinschläge und Erdrutsche jederzeit passieren könnten. Der South West Coast Path oberhalb der Klippe bei West Bay sei gesperrt, hieß es in dem Tweet vom Freitag (10. August) weiter. Demnach ereigneten sich die Szenen einige Tage zuvor, am Dienstag.

„Wow“ oder „Oh mein Gott“ kommentierten einige Twitter-User als Reaktion. „Es ist ein Wunder, dass in der Hauptferienzeit niemand zu Schaden gekommen ist“, lautete eine weitere Reaktion. Das Video wurde bereits über 152 Tausend Mal abgespielt (Stand: 14. August).

