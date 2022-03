Klopapier-Rolle: Vorne oder hinten - Wie rum hängt sie eigentlich richtig?

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Wie rum hängt die Klopapierrolle eigentlich richtig? So manch eine Beziehung könnte an dieser Frage bereits in die Brüche gegangen sein. (Symbolbild) © Ivan Kokoulin/Imago

An dieser Frage könnte schon die ein oder andere Beziehung zerbrochen sein: Wie rum hängt man die Klopapierrolle eigentlich richtig auf?

München - Klopapier wird in Deutschland gerne gehamstert. Das hat man bereits zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen und merkt man auch jetzt wieder deutlich: Der Ukraine-Konflikt lässt Menschen vermehrt Vorräte einkaufen. Neben den Regalen für Speiseöl, Nudeln und Mehl ist derzeit auch beim Toilettenpapier wieder gähnende Leere in Regalen angesagt.

Klopapier-Rolle: Abriss vorne oder hinten?

Aber egal, ob man nun zu wenige Rollen zuhause hat oder sich die Packungen bis unter die Decke stapeln - ein Dilemma bleibt und sorgt nicht selten für Diskussionen in den eigenen vier Wänden mit Familienangehörigen und Mitbewohnern. Wie rum hängt das Toilettenpapier eigentlich richtig - mit dem Abriss nach vorne oder nach hinten?

Warum Zimmermädchen dazu raten, in Hotelzimmern immer gleich mehrere Klopapier-Lagen wegzuwerfen, lesen Sie hier.

Die Frage beschäftigt nicht nur die Deutschen, sondern Menschen rund um den Globus. Unter „The Great Toilet Paper Roll Debate“ findet man zum Thema im Internet zahlreiche Artikel aus den USA dazu. Auf Wikipedia hat die Abrollrichtung von Klopapier gar einen eigenen Eintrag, der in neun Sprachen existiert. Dazu zählen unter anderen Griechisch, Chinesisch und Indonesisch. Aber wie hängt denn nun die Toilettenrolle richtig herum?

Richtige Abrollrichtung von Klopapier: Patent gibt Aufschluss

Der Amerikaner Seth Wheeler gilt als Erfinder der Klopapierrolle mit abreißbaren Blättern. 1891 meldet er in den USA ein Patent an. Dieses Dokument gibt Aufschluss über die korrekte Abrollrichtung, denn Wheeler hat darin konkrete Zeichnungen versehen, die Klopapierrollen zeigen, die in ein- und dieselbe Richtung abrollen, nämlich nach vorne. Auf Twitter gibt es dazu zahlreiche Posts. Hier ein Fan-Account von Seth Wheeler mit dem Hinweis, die Erfindung in der korrekten Richtung aufzuhängen.

Lesen Sie auch Junger Mann reitet mit seinem Pferd zur Arbeit – weil ihm der Sprit zu teuer ist Weil ihm die Kraftstoff-Preise momentan einfach zu hoch sind, lässt ein Mann aus Frankreich sein Auto stehen und reitet stattdessen auf seinem Pferd zur Arbeit. Junger Mann reitet mit seinem Pferd zur Arbeit – weil ihm der Sprit zu teuer ist Paketlieferung super versteckt? DPD hat besonderen Ablageort gewählt, der den Kunden verärgert DHL, DPD und Co. : Während bei vielen Lieferungen sorglos mit Paketen umgegangen wird, zeigt ein Twitter-Post, dass bei DPD (vermeintliche) Sicherheit vorgeht. Paketlieferung super versteckt? DPD hat besonderen Ablageort gewählt, der den Kunden verärgert

Damit scheint das Rätsel gelöst. Der Erfinder der Klopapierrolle ging davon aus, dass das Papier nach vorne herabrollt. Aber auch die andere Richtung hat gewisse Vorteile. Kinder und Haustiere gelangen nicht so schnell an das Ende der Rolle.

Klopapier: Auch in internationalem Musikhit vertreten

Übrigens, Klopapier ist auch immer wieder Gegenstand in deutschen und internationalen Musikhits. Der bekannteste ist zweifelsohne „Ti amo“ von Umberto Tozzi. Der italienische Musiker hatte den Ohrwurm 1977 verfasst und singt in seinem Lied von einem reumütigen Mann, der zu seiner betrogenen Ehefrau zurückkehrt. Für den deutschsprachigen Raum wurde das Lied von Howard Carpendale gecovert. Im italienischen Original sing Tozzi aber eine Zeile, die es so in der deutschen Übersetzung nicht gibt: „Apri la porta a un guerriero di carta igienica“, übersetzt: „Öffne einem Klopapier-Krieger die Tür“.

Was es mit dem „Klopapier-Krieger“ auf sich hat, verriet Tozzi 2017 in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen. Der italienische Sänger wollte eine Umschreibung für das Wort „Scheißkerl“ verwenden. Ein Problem mit der Abrollrichtung des Toilettenpapiers scheinen die betrogene Frau und ihr Göttergatte also nicht gehabt zu haben. (jb)