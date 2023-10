Orkanböen bis zu 220 Kilometer pro Stunde: Experten warnen vor Unwetter in Österreich

Von: Momir Takac, Bjarne Kommnick

Bereits in der Vergangenheit haben Unwetter schwere Schäden in Österreich angerichtet. Nun rechnen Experten erneut mit schweren Orkanböen. (Symbolbild) © pictures alliance / dpa

Das Wetter in Österreich ist launisch. Während in einigen Region schwere Stürme erwartet werden, soll es in anderen Teilen bis zu 25 Grad werden.

München – Nachdem bereits im Sommer schwere Stürme Teile Österreichs verwüstet und Menschenleben gefordert haben, kündigt sich nun im Herbst eine erneute Runde extremer Wetterbedingungen an. Dieses Mal warnen Meteorologen vom Portal wetter.at vor möglichen Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 220 km/h. In anderen Teilen der Alpenrepublik hingegen rechnen die Experten mit bis zu 25 Grad.

Unwetter-Warnung für Österreich: Orkanwarnungen in mehreren Regionen

Die Meteorologen sprechen dabei von einem Föhnsturm und haben für bestimmte Regionen Österreichs Orkanwarnungen herausgegeben. Die Sorge rührt von einer Verschiebung der oberen Luftströmungen über der Alpenregion her, die ab diesem Donnerstag, den 19. Oktober, ungewöhnlich warme Luftmassen mit sich bringen wird. Die Windrichtung wird sich in Richtung Süden und Südwesten ändern. Laut Angaben des Wetterportals sind Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius zu erwarten.

Der stürmische südliche Föhn macht sich bereits bemerkbar. Berichte von heute.at legen nahe, dass dieses Phänomen besonders in den Nordalpentälern wie dem Wipptal und bis nach Innsbruck spürbar sein wird. Selbst in den Bergregionen besteht die Möglichkeit schwerer Böen. Schon im August richtete ein Sturm in Südtirol erhebliche Schäden an.

Wetter im Herbst: Bis zu 25 Grad in Österreich möglich

Am Freitag werden die Temperaturen weiter steigen, wobei in der östlichen Hälfte Österreichs bis zu 25 Grad erreicht werden könnten. Mit der Annäherung eines Tiefdruckgebiets von Westen her soll jedoch auch der Sturm stärker ausfallen. Die am meisten betroffenen Regionen werden demnach Vorarlberg und Tirol sein.

Bis zu 220 km/h: Wetterexperten warnen vor schweren Stürmen in den Bergregionen

Geosphere Austria (ehemals ZAMG) hat Sturmwarnungen für diese Regionen sowie Teile von Salzburg und der Steiermark herausgegeben, die bis zu den östlichen Tauern reichen. Man erwartet Föhnböen von 60 bis 80 km/h, mit bis zu 100 km/h in typischen Föhnschneisen. In den Bergregionen könnten die Winde Orkanstärken von über 150 km/h erreichen.

Besonders heftig könnte es in der Großglockner-Region werden. Meteorologen von kachelmannwetter.com prognostizieren dort Winde von bis zu 220 km/h und haben am Mittwoch über X, ehemals Twitter, eine entsprechende Warnung herausgegeben.

„Österreich, Vorsicht, Pinzgau: Am Freitag wird ein gefährlicher und massiver Föhnsturm über den Pinzgau fegen, und auf vielen Gipfeln der Hohen Tauern sind Orkanböen von 170 bis knapp über 200 km/h zu befürchten“, lautete die Ankündigung der Meteorologen. Das Wetter wird sich voraussichtlich bis Samstag beruhigen. (mt/bk)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Bjarne Kommnick sorgfältig überprüft.