Hund mit Blähungen auf Langstreckenflug: Paar fordert Rückerstattung – Airline knickt ein

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Paar erlebt auf einem Langstreckenflug eine unangenehme Überraschung: Ihr Sitznachbar, ein Hund, leidet unter Blähungen. Die Airline muss zahlen.

Singapur – Bei der Sitzplatzwahl im Flugzeug kann man manchmal das kurze Ende des Stöckchens ziehen. Ein schreiendes Kind in der Nähe kann die Ruhe stören. Wenn eine besonders große Person hinter dem eigenen Sitz sitzt, kann es zu Beinfreiheitsproblemen kommen. Und wenn der Sitznachbar häufig zur Toilette muss, bedeutet, dass man ständig aufstehen muss – all das kann den Flug zur Qual machen.

Ein Paar aus Neuseeland hatte jedoch kürzlich besonders schlechtes Glück: Sie wurden neben einen Hund mit Blähungen gesetzt.

Flugzeug-Albtraum: 13-Stunden-Flug von Paris nach Singapur – neben einem furzenden Hund

Das Paar versuchte trotz des Hundes, den 13-stündigen Flug in der gebuchten Premium-Economy-Klasse zu überstehen, zog aber schließlich auf die einzigen verfügbaren Plätze in der Economy-Klasse um. Der Geruch ihres tierischen Sitznachbarn war unerträglich geworden, berichteten Gill und Warren Press gegenüber der Nachrichtenagentur Stuff. Aber sie wollten diesen Flug nicht so auf sich sitzen lassen: Eine Woche später reichte Gill Press eine Beschwerde per E-Mail bei der nationalen Fluggesellschaft ein. Es entbrannte ein dreimonatiger Streit.

Vermutlich konnte auch der süße Blick nichts mehr retten: Fluggästen wurde Geld zurückerstattet, weil sie stundenlang von einem Hund angepupt wurden. (Symbolfoto) © Zoonar/Imago/imagebroker/Imago/Montage

Singapur Airlines bietet Gutscheine an – Paar kämpft für volle Rückerstattung

Singapore Airlines hatte dem Paar zuvor KrisShop-Gutscheine im Wert von 200 US-Dollar und dann Reisegutscheine im Wert von 320 US-Dollar angeboten – zu wenig, meinte das Paar. Sie forderten eine volle Rückerstattung. „Wir haben nicht die Erfahrung gemacht, für die wir bezahlt haben“, sagte Gill Press.

Die Fluggesellschaft erhöhte ihr Angebot und schließlich wurde der Streit beigelegt. Ein Sprecher von SIA bestätigte auf Anfrage, dass das Paar ein Angebot angenommen hatte, ihnen die Preisunterschiede zwischen Premium Economy und Economy zu erstatten. Die Differenz betrug für beide zusammen etwa 1100 Euro. Die Reisegutscheine wurden dem Paar zusätzlich gewährt.

Gill Press gab bekannt, dass sie und ihr Mann beabsichtigen, das Geld an eine Wohltätigkeitsorganisation für Blindenhunde zu spenden. „Am Ende ging es nicht ums Geld. Bei dem Kampf ging es mehr um Prinzipien und nicht um die Normalisierung von Dingen, die wirklich nicht normal und akzeptabel sind“, sagte sie. Ums Prinzip ging es auch einer Frau, die auf einem Flug von Düsseldorf nach London sämtliche Nusspackungen kaufte.

Airline erlaubt weiterhin Assistenzhunde an Bord

Seit dem 1. April verbietet SIA die Mitnahme von emotionalen Unterstützungshunden an Bord seiner Flüge, erlaubt jedoch weiterhin Kunden, mit ihren Hunden zu reisen, wenn sie vor dem Inkrafttreten des Verbots einen Antrag gestellt und die erforderlichen Unterlagen eingereicht haben.

Emotionale Unterstützungstiere sind Haustiere, die von einem Psychologen als notwendig für die psychische Gesundheit ihrer Besitzer bescheinigt wurden. Assistenzhunde sind weiterhin erlaubt. Ein Sprecher der Fluggesellschaft sagte zuvor, dass die Airline versuche, Kunden, die möglicherweise neben einem Assistenzhund sitzen, vor dem Einsteigen zu informieren und gegebenenfalls umzusetzen. Oder man macht es wie ein US-amerikanischer Passagier, der für seine dänische Dogge gleich eine ganze Sitzreihe buchte.

