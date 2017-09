Koala fährt fast 20 Kilometer als blinder Passagier unter Auto mit

Erwischt: Die Feuerwehr entdeckt den Koala in einem der Radkästen.

Ein Koala als blinder Passagier: In Australien ist ein flauschiges Tierchen in einen Radkasten eines Autos gekrochen und hat sich chauffieren lassen. Die Tour geht gut aus.

Adelaide - Ein Koala-Weibchen hat in Australien eine unfreiwillige Reise mit einem Auto unternommen. Das Tier war nahe Adelaide im Süden des Landes in den Radkasten eines parkenden Autos geklettert, wie britische Medien berichteten. Als der Wagen losfuhr, klammerte sich der Koala 16 Kilometer lang an einer der Achsen fest, bis der Fahrer bemerkte, dass unter seinem Auto etwas schrie. Er rief die Feuerwehr, die eines der Räder abmontierte und das flauschige Tier befreite.

Ein Tierarzt stellte fest, dass der Koala unverletzt war, lediglich das Fell war an einigen Stellen versengt worden. Eine Tierschützerin, die sich weiter um den Koala kümmerte, bemerkte, dass es sich um ein säugendes Weibchen handelte - das also anscheinend sein Junges verloren hatte. „Ich habe den Abend und den folgenden Tag über gesucht, es aber nicht finden können“, sagte sie.

dpa