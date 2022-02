Köln: Ampel-Zettel geht viral – „habe hier fünf Kinder gezeugt“

Rote Ampeln können ein Ärgernis sein. Das ewige Warten kann zur Zerreißprobe werden – oder eben die Kreativität beflügeln, so wie aktuell in Köln.

Köln – Was ist das Nervigste im Straßenverkehr? Neben den anderen Verkehrsteilnehmenden wahrscheinlich die Ampeln. Die stählernen Säulen, die uns einfach daran hindern, unser Ziel zu erreichen. Während wir machtlos an der Ampel stehen, sei es als Autofahrer, Fahrradfahrer oder als Fußgänger, dreht sich die Welt weiter. Und wir müssen zuschauen. Ein Kölner hat das nicht hingenommen und nutzte die Zeit an der Ampel.

Köln: Rote Ampel beflügelt die Phantasie eines Verkehrsteilnehmers – „habe hier fünf Kinder gezeugt“

Das Foto zu dieser Verkehrs-Geschichte geht gerade viral und macht die große Runde. Der User „@GRINDMASTOR“ teilte das Bild, er selbst habe es allerdings auch zugeschickt bekommen und ist nicht der Urheber. Darauf zu sehen ist eine Ampel, auf der eine Nachricht geklebt wurde: „Danke Köln für diese Ampel. Sie ist immer rot. Pro Jahr verbringe ich HIER ca. 2 Wochen. HIER habe ich vor 10 Jahren meine Frau kennengelernt und später 5 meiner 7 Kinder gezeugt. HIER! Ich hatte ja Zeit...“

Dass sich die Geschichte tatsächlich so abspielte, ist natürlich zu bezweifeln. Allerdings verstehen viele Twitter-User den Frust des Verfassers. Rote Ampeln sind im Verkehr anscheinend ein rotes Tuch – und das nicht nur in Köln. Denn eine ähnliche Nachricht lässt sich an einer Wiener Ampel finden, die anscheinend mit vergleichbar langen Rotphasen glänzt, wie wien.ORF.at berichtet.

Wien: Ampel-Botschaften wie in Köln berichten über endloses Warten

Dort hat eine ähnliche Botschaft (zwei Wochen pro Jahr warten, Partner kennengelernt, Kinder gezeugt) andere Verkehrsteilnehmende dazu inspiriert, ihre eigenen Geschichten niederzuschreiben und an der Ampel zu veröffentlichen. Eine der Antworten lautet: „Diese Ampel wird alle 100 Sekunden grün, wenn man drückt, dann haben die Autos eine grüne Welle. Ich habe meine Freundin auf Tinder kennengelernt und wir haben keine Kinder.“

Eine andere Person hat zwar noch nicht die große Liebe gefunden, warten musste sie aber dennoch: „Auch ich verbringe jährlich zwei Wochen an dieser Ampel. Das sind ungefähr 20160 Minuten jedes Jahr und 161280 Minuten, seitdem ich hier arbeite. Leider habe ich noch keinen Mann kennengelernt und bin auch nicht über Tinder fündig geworden. Zum Glück habe ich noch keine Kinder.“

Auch die Liebe zu den pelzigen Mitbewohnern wird an der ewig roten Ampel verkündet: „Auch ich habe zum Glück weder Kinder, noch Mann. Dafür habe ich eine ganz wunderbare Katze.“ Und die muss natürlich auch gezeigt werden. Das Foto des flauschigen Haustiers nimmt die Hälfte der A4-Seite ein. Das scheint auch die Vorfreude auf zu Hause zu steigern.

Weiter schreibt die unbekannte Person: „Wenn ich an der Ampel stehe, freue ich mich immer so sehr, dass ich sie gleich wieder sehen werde.“ Die Freude ist dabei wohl so groß, dass sie es nicht aushält zu warten. Denn sie verrät, dass sie auch mal über rot geht, damit sie eben nicht zwei Wochen im Jahr an einer roten Ampel warten muss.