Karnevals-Mord nach 35 Jahren offenbar gelöst: Verdächtiger im Fall Petra Nohl festgenommen

Von: Jennifer Lanzinger

Ermittlern ist er gelungen, der Durchbruch in einem Cold Case aus Köln (Symbolbild). © Peter Kneffel/dpa

Auf den Tag genau nach 35 Jahren können Ermittler einen bislang ungelösten Mordfall möglicherweise klären. Petra Nohl war an Karneval hinter einem Bierstand erwürgt worden.

Köln - Manchmal fehlt Ermittlern eine kleine Portion Glück um nach Jahren doch noch ein Verbrechen aufzuklären. In anderen Fällen kann aber auch das Fernsehen bei der Verbrechensbekämpfung helfen. Nicht selten konnten Ermittler mithilfe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY Verbrechen aufklären, nun reiht sich möglicherweise ein weiterer Cold Case in diese Erfolgsgeschichte ein. Auf den Tag genau 35 Jahre nach der Tat haben Ermittler am Dienstag, 14. Februar 2022, einen 56 Jahre alten Kölner wegen Mordverdachts festgenommen. Darüber berichtet nun Merkur.de.

Karnevals-Mord offenbar gelöst: Nach 35 Jahren - Verdächtiger im Fall Petra Nohl festgenommen

Ihm werde zur Last gelegt, in der Nacht zum Karnevalssonntag im Februar 1988 eine 24 Jahre alte Frau in der Kölner Altstadt erwürgt zu haben, teilte die Polizei mit. Ermittler seien dem Mann durch einen Zeugenhinweis während der Fahndungssendung Aktenzeichen XY im Dezember 2022 auf die Spur gekommen. In der TV-Show wurde die Tat an der jungen Frau mit einem kurzen Film thematisiert.

Wie die TV-Sendung erklärt hatte, wurde die damals 24 Jahre alte und alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter an Karneval Opfer des Verbrechens. Zunächst habe Petra Nohl mit Freundinnen gefeiert, gegen 4 Uhr am frühen Morgen habe die junge Frau in eine Disco weiterziehen wollen. Die Tat findet hinter einen Bierstand statt, der dort bereits für den Umzug am Karnevalssonntag bereit gestanden hatte.

Bereits vor der Ausstrahlung in der TV-Show war der Fall nach mehr als 34 Jahren in Zusammenarbeit mit der Einheit „Besondere Aufbauorganisation Cold-Cases“ des Landeskriminalamts NRW wieder aufgerollt worden. Ein Mitarbeiter hatte den Fall erneut analysiert und unter anderem eine DNA-Analyse angeregt. Der Haftbefehl war vom Amtsgericht Köln erlassen worden.

