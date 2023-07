„Brot gegen Butze“: Kurioses Angebot macht Wohnungsnot in Deutschland extrem deutlich

Der Wohnungsmarkt stellt für viele Menschen ein Graus dar. Darauf macht auch ein Zettel-Angebot aufmerksam, das auf Instagram kursiert. Ein Brot-Abo winkt.

Köln/München – Wer heutzutage über eine Wohnung verfügt, kann sich wahrlich glücklich schätzen. Vor allem in Ballungsräumen wie Großstädten gestaltet sich die Suche nach den eigenen vier Wänden für viele Menschen zur nervenzehrenden Zerreißprobe. Die Nachfrage ist groß, die Preise sind hoch und das ideale Heim wird meist eh nicht gefunden – schon gar nicht, wenn Nachbarn kleinlich auf ein vermeintliches Lärmbelästigungs-Problem durch Dauerlüften aufmerksam machen.

Mitunter ist die Not auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland sogar so groß, dass verzweifelt mit kuriosen Angeboten auf Zetteln auf die eigene Misere aufmerksam gemacht wird. So auch auf einem Foto, das von der Instagram-Seite „Notes of Germany“ gepostet wurde. Unter dem Titel „Brot gegen Butze“ wird direkt deutlich, worum es eigentlich geht: ein mutmaßliches Paar sucht eine Wohnung – und bietet im Gegenzug Brot an.

„Suchen Wohnung bieten Brot“: Kurioses Zettel-Angebot kursiert auf Instagram

Das auf „Notes of Germany“ kursierende Foto, das ein spezielles Gesuch zeigt, wurde in Köln-Ehrenfeld aufgenommen. Auf dem Zettel steht oben in großen Buchstaben „Suchen Wohnung – bieten Brot“ geschrieben. Gesucht wird von einem Paar, der Mann ist 31 Jahre alt und vom Beruf Kommunikationsdesigner. Die Frau wiederum arbeitet als Kostümdesignerin und ist 27 Jahre alt.

Die beiden halten Ausschau nach einer Wohnung, die mindestens 50 Quadratmeter groß sein sollte, „gerne mehr“. Die Kosten? Höchstens 900 Euro kalt, „gerne weniger“. Natürlich spielt auch die Lage der Wohnung für das Pärchen eine Rolle. Hier lautet die Präferenz „linksrheinisch“. Was zwar kein Muss, aber durchaus willkommen wäre: Altbau, Badewanne und ein Balkon. Soweit also zu den Wohnungsbedürfnissen des nicht näher bekannten Pärchens – das sich im Erfolgsfall in der neuen Bleibe hoffentlich nicht mit einem Lärm-Beschwerde-Zettel konfrontiert sieht.

Brot-Abo winkt: Wer Pärchen zur Traumwohnung verhilft, kann sich über „selbstgebackenes Brot“ freuen – ein halbes Jahr lang

Wer den beiden zu ihrer persönlichen Traumwohnung verhelfen kann, dem winkt eine besondere Belohnung – nämlich ein Brot-Abo. „Ein halbes Jahr lang jede Woche ein frisches, selbstgebackenes Brot“, wie es auf dem Zettel heißt. Anschließend wird sich vorab für die Hilfe bedankt. Zum Schluss sind die entsprechenden Kontaktdaten hinterlegt, darunter auch eine vermeintliche Mailadresse, die mit den Worten „brotgegenbutze“ beginnt.

Auf das Gesuch wird natürlich auch in den Kommentaren zum Instagram-Posting reagiert. „Heutzutage müsse es heißen: Suche Wohnung gegen Niere“, merkt eine Nutzerin süffisant und mit Blick auf den eingangs erwähnten, prekären Wohnungsmarkt in Deutschland an. „Wahnsinn! Ich frage mich, wo uns die Wohnungsnot noch hinführt. Drücke beiden die Daumen“, merkt ein anderer Nutzer an.

Und eine dritte Person schwelgt in Erinnerungen und denkt dabei an Zeiten zurück, als Köln-Ehrenfeld noch ein Stadtteil „für Leute mit weniger Geld“ gewesen wäre. Mehr noch: Mittlerweile würden es viele Menschen für „lebensnotwendig“ halten, „eine Zweit- oder Drittwohnung in Köln“ zu haben – nur, um als „angesagt“ zu gelten. Vielleicht bestünde hier aber auch Interesse an einem Brot-Abo. Derweil kursiert auch ein Zettel im Netz, auf dem ein Nachbar über die kläglichen Fortschritte eines Klavierspielers jammert. (han)