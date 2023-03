König Charles III. in Deutschland gelandet: Musik-Auswahl sorgt für Schmunzeln – Camillas Kleid ein Zeichen?

Von: Kai Hartwig

König Charles III. stattet Deutschland einen Besuch ab. Er beginnt seinen drei Tage dauernden Staatsbesuch in Berlin, dort warten schon viele Royals-Fans.

Update vom 29. März, 14.39 Uhr: Der Empfang am Flughafen ist damit abgeschlossen. Jetzt geht es für Charles und Camilla im gepanzerten Bentley in Richtung Berliner Innenstadt und Brandenburger Tor.

Für König Charles III. und Gattin Camilla ging es nach der Landung per Limousine in die Berliner Innenstadt. © Britta Pedersen/dpa

König Charles III. in Deutschland: Camillas Outfit ein Zeichen?

Update vom 29. März, 14.20 Uhr: Nach Ansicht der Royals-Expertin des Senders ist auch das Outfit von Camilla ein Zeichen. Die Gattin von Charles III. zeigt sich in Berlin ganz in Blau. Das interpretiert die Expertin als ein Zeichen für die pro europäische Haltung des britischen Königshauses – trotz des Brexits.

König Charles III. von Großbritannien und Königsgemahlin Camilla kommen am Flughafen an. © Jens Büttner/dpa

Generell wird Charles als proeuropäischer König gehandelt. Auch, dass er für seine erste Auslandsreise Frankreich und Deutschland – und etwa nicht ein Land des Commonwealth – auswählte, wurde als Zeichen dafür gewertet.

Update vom 29. März, 14.13 Uhr: „Das ist britischer Humor“, kommentieren die TV-Moderatoren von ntv die Musik-Auswahl bei dem Staatsempfang. Als Charles und Camilla aus dem Flugzeug steigen, ertönt von der Musik-Kapelle der Themensong der berühmten britischen „James Bond“-Filme.

König Charles III. und Ehefrau Camilla sind in Berlin gelandet. © Britta Pedersen/dpa

Update vom 29. März, 14.07 Uhr: König Charles III. ist in Deutschland gelandet. Am Berliner BER rollte man den roten Teppich vor der Maschine des britischen Monarchen und seiner Ehefrau Camilla aus. Die Bundespolizei empfing sie mit 21 Schuss Salut.

Das königliche Paar kam am Mittwochnachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg an. In der Innenstadt wollen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender die beiden später mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor empfangen. Dort warten bereits zahlreiche Schaulustige auf Charles II. und Camilla.

Das Wachbataillon übt am Flughafen BER vor der Ankunft des britischen Königs. © dpa | Britta Pedersen

König Charles III. in Berlin: Zahlreiche Menschen warten an Absperrung – Details zum Dinner bekannt

Erstmeldung vom 29. März: Berlin – Am Mittwoch (29. März) erwartet die Hauptstadt hohen Besuch. In Berlin trifft König Charles III. in Begleitung seiner Frau Camilla zum dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland ein. Rund 900 Berliner Polizisten sichern die Visite des britischen Monarchen ab. Dabei versammelten sich bereits viele Stunden vor der Ankunft von Königs Charles III. und seiner Gemahlin Camilla zahlreiche Royals-Fans rund um das Brandenburger Tor. Sie wollen einen Blick auf das Oberhaupt des britischen Königshauses erhaschen.

Staatsbesuch von König Charles III. in Berlin: Tausende Menschen warten am Brandenburger Tor

Laut eigenen Aussagen warteten die ersten von ihnen schon weit vor 7 Uhr an den Absperrungen am Pariser Platz. Dort standen am Mittag hunderte neugierige Menschen in einer langen Schlange an den Einlasskontrollen. Manche von ihnen waren mit britischen Fahnen oder Fähnchen ausgerüstet. Insgesamt 1500 Zuschauer sollen nach Polizeiangaben in den abgesperrten Bereich eingelassen werden.

Staatsbankett mit Bundespräsident Steinmeier: Am Abend ist das Königspaar auf Schloss Bellevue

Laut offiziellem Protokoll sollen Charles III. und seine Gemahlin Camilla gegen 15.00 Uhr vor dem Brandenburger Tor mit militärischen Ehren empfangen werden. Am Mittwochabend veranstaltet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Schloss Bellevue zu Ehren des britischen Königs ein Staatsbankett. Dabei soll auch vegetarisches Essen gereicht werden. Charles III. hatte bereits 2021 in einem BBC-Interview erklärt, dass er sich zwei Tage pro Woche vegetarisch und einen Tag wöchentlich vegan ernähre.

König Charles III. startet am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschlands Hauptstadt Berlin. Dort erwarten ihn bereits viele Menschen. © Kirsty Wigglesworth/Sabina Crisan/dpa

Auf dem Speiseplan stehen als Vorspeise auf Schloss Bellevue am Abend aber auch auf Wunsch gebeizter Karpfen mit Erfurter Brunnenkresse und Kraftbrühe vom Heckenrind. Alternativ gibt es eine vegetarische Variante. Zum Hauptgang können die Gäste zwischen Weidehuhn mit Pilzen sowie Spinattörtchen mit Wurzelwerk und Pilzen wählen. Begleitet werden die Hauptgerichte von deutschen Weinen und regionalen Schaumweinen, auf Champagner wird dagegen verzichtet. Zum Dessert gibt es Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee und Sandgebäck, dazu Likörwein von der Ahr. (kh)