Koffein-Schock: Brachte Energy-Drink "Monster" einen Mann um?

Washington - Ein tragischer Todesfall aus den USA beschäftigt nun die Justiz. Es geht um den beliebten Energy-Drink "Monster".

Wie die US-Nachrichtenseite TMZ berichtet, trank der 19-jährige Dustin H. innerhalb von 24 Stunden dreieinhalb Dosen des Energy-Drinks. In jeder Dose waren 680 Milliliter der Flüssigkeit. Insgesamt also über zwei Liter.

Auf dem Sportplatz kollabiert

Nachdem er die letzten Schlucke zu sich genommen hatte, spielte er mit seinen Freunden Basketball. Auf dem Sportplatz kippte der junge Mann dann plötzlich um und fiel auf den Betonboden. Die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten, er starb kurz darauf im Krankenhaus.

Ein Koffein-Schock habe die Herzrhythmusstörung ausgelöst, die sein Herz stillstehen ließ, heißt es in der Anklageschrift. Die Menge Koffein von dreieinhalb Monster-Dosen entspricht 14 Cola-Cola-Standarddosen mit einem Inhalt von 0,3 Litern!

Hersteller soll Schmerzensgeld zahlen

Dustins Vater verlangt nun ein Schmerzensgeld in unbekannter Höhe vom Getränkehersteller. Die Überdosis Koffein habe seinen Sohn umgebracht.

Schon in der Vergangenheit wurden Todesfälle im Zusammenhang mit dem "Monster"-Energy-Drink untersucht, berichtet die New York Times. In mehreren Fällen einigte man sich auf Vergleichszahlungen der Firma an die Hinterbliebenen. Auch die Anklage verweist auf Fälle von weiteren Herzstillständen nach dem Konsum von "Monster".