Lidl, Kaufland und Edeka: Sonnenblumenöl wird knapp – diese Alternativen gibt es

Von: Lisa Bender

Wegen des Ukraine-Kriegs wird Sonnenblumenöl knapp. Doch fürs Backen, Braten oder für das Salat-Dressing gibt es Alternativen im Supermarkt.

Dortmund – Eine Frage, die viele Menschen immer wieder beschäftigt, ist die Suche nach einer Alternative zu Sonnenblumenöl. Wegen des Ukraine-Kriegs und den damit verbundenen Lieferengpässen des Speiseöls rückt die Frage nun aber mehr denn je in den Fokus vieler Supermarkt-Kunden. Was eignet sich als Alternative zum Braten oder für das Salat-Dressing? RUHR24* hat ein paar Ideen.

Edeka, Aldi und Lidl haben kein Sonnenblumenöl mehr: Kunden brauchen Alternativen

Neben Sonnenblumenöl geht auch langsam das Rapsöl zur Neige. Einige Discounter und Supermärkte* gehen deshalb schon dazu über, die Menge an Ölflaschen zu beschränken, die pro Kunde gekauft werden darf. Rapsöl ist damit also keine Alternative zu Sonnenblumenöl.

Beide Öl-Sorten sind jedoch äußerst beliebt, um sie zum Anbraten oder Frittieren zu nutzen. Denn sowohl Raps- als auch Sonnenblumenöl können stark erhitzt werden – insbesondere dann, wenn es sich um raffiniertes Öl handelt. Wenn nun Kunden aber vor leeren Supermarktregalen stehen und weder Sonnenblumen- noch Rapsöl bei Edeka, Kaufland, Lidl und Co. zu finden sind, müssen Alternativen her.

Sonnenblumenöl wird bei Edeka, Aldi und Kaufland knapp: So kann man es ersetzen

Sonnenblumenöl ist wegen seiner hocherhitzbaren Eigenschaften nicht nur zum Braten äußerst beliebt, sondern wird auch aufgrund seiner Geschmacksneutralität gerne zum Backen oder für Dressings in der Küche verwendet. Mit diesen Alternativen können Verbraucher aber ebenso gut kochen und backen:

Für Dressings und Dips:

Natives und kaltgepresstes Olivenöl,* aber auch Sorten wie Lein-, Trüffel- oder Walnussöl können verwendet werden und verleihen Gerichten noch einmal einen besonderen Geschmack.

Scharf Anbraten:

Butterschmalz, Sesamöl oder Erdnussöl. Bei reiner Butter sollte man aufpassen. Denn wenn sie zu stark erhitzt wird, verbrennen Bestandteile wie Milchzucker und Eiweiß, was als ungesund gilt. Butter eignet sich daher eher zum Andünsten.

Zum Braten bis 180 °C und Frittieren:

Hier wird es schon komplizierter: Sollte Rapsöl ausverkauft sein, bleibt nur noch Olivenöl. Aber hier sollte man unbedingt darauf achten, ein Olivenöl ohne den Hinweis „nativ“ oder „vergine“ zu verwenden.

Zum Backen:

raffinierte geschmacksneutrale Öle oder Butter

Butter ist nur bedingt ein Ersatz für Sonnenblumenöl. Das Fett eignet sich eher zum Andünsten als zum Anbraten. © Winfried Rothermel/Imago

Lidl, Edeka und Kaufland: Rapsöl mit diesen Alternativen aus dem Supermarkt ersetzen

Generell ist es wichtig, zum Anbraten ein Öl zu verwenden, das einen hohen Rauchpunkt aufweist. Neben Sonnenblumen- und Rapsöl sowie den bereits genannten Speiseölen eignen sich dafür unter anderem auch Keim- und Distelöl, spezielles Bratöl oder Ghee, sprich: ein ähnliches Produkt zum in der deutschen Küche gerne verwendeten Butterschmalz.

Auch Kokosfett oder Kokosöl kann zum Braten oder Backen genutzt werden,* wie Merkur.de* berichtet. Das Fett ist jedoch verhältnismäßig teuer. Einige Verbraucher verzichten außerdem auch auf Kokosöl, weil es einen starken Eigengeschmack hat. Andere setzen es gerade deshalb vor allem für asiatische Gerichte ein.

Sonnenblumenöl ersetzen: Überraschende Alternativen zum Braten

Neben diesen Fett-Alternativen gibt es auch die Möglichkeit, ganz ohne Fett zu braten. Dafür eignen sich zum Beispiel beschichtete Pfannen – bei diesen kann, insbesondere bei Lebensmitteln mit hohem Fettanteil, auf Öl zum Anbraten verzichtet werden. Das wirkt sich auch positiv auf dem Kalorienkonto aus.

Bratöl kann aber auch durch Mineralwasser ersetzt werden. Das wird sicher den ein oder anderen Verbraucher wundern, aber es funktioniert tatsächlich.

Braten ohne Fett: Mineralwasser ist eine Alternative für Sonnenblumen- oder Rapsöl

Um mit Mineralwasser statt mit Öl anzubraten, nutzt man im Idealfall Wasser mit Kohlensäure. Davon einfach dieselbe Menge in die Pfanne geben, die man auch an Öl benutzen würde. Denn wer zu viel Wasser in die Pfanne gibt, dünstet das Essen eher, statt es zu braten. Auch werden durch zu viel Wasser die Röstaromen verhindert. Allerdings muss man gegebenenfalls immer wieder Mineralwasser nachgeben.

Auch wenn Sonnenblumenöl im Supermarkt ausverkauft ist, zeigen diese Alternativen, dass die Küche dennoch nicht ruhen muss, sondern munter weiter gebacken, gebraten und gekocht werden kann.