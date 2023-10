Loch in der Lunge durch E-Zigarette? „Das Vapen wird einen ruinieren“

Von: Victoria Krumbeck

Bei einem jungen Mann wird ein Lungenkollaps diagnostiziert. Die Ursache sehen die Ärzte bei E-Zigaretten. Für gesunde Menschen ist das Risiko gering.

Fort Myers – E-Zigaretten, auch „Vapes“ genannt, sind vor allem unter jungen Menschen sehr beliebt. Für den 19-jährigen Mason Middleton aus dem US-Bundesstaat Florida endete der Konsum jedoch im Krankenhaus. In seiner Raucherphase zog er alle paar Minuten an der elektrischen Zigarette. Middleton verbrauchte bis zu vier Vapes pro Woche. Anfang des Jahres bekommt der junge Mann Schmerzen in der Brust. Durch ein Loch in der Lunge dringt Luft ein. Die Ärzte machen seinen E-Zigaretten-Konsum dafür verantwortlich.

Loch in der Lunge durch E-Zigarette: Mann war „sehr, sehr süchtig“

Im August plagten Middleton Schmerzen in der Brust, sodass er kaum stehen konnte, erzählte er der Dailymail. Er war auf dem Weg nach Hause, als die Schmerzen in Wellen kamen. Als sich die Situation am nächsten Tag nicht verbesserte, ging er in ein Krankenhaus. Schließlich zeigten die Röntgenaufnahmen ein Loch in der Lunge, auch bekannt als Lungenkollaps. Die Ärzte seien sich zu 90 Prozent sicher, dass der Kollaps in der linken Lungen durch das Rauchen der E-Zigaretten verursacht wurde. „Sie konnten keinen anderen Grund dafür finden, warum ich einen Lungenkollaps hatte“, erklärte der 19-Jährige.

„Ich höre mit dem Vapen (Begriff bezeichnet das Rauchen einer E-Zigarette; Anm. d. Red) auf. Ich habe nie auf jemanden gehört, der mir gesagt hat, dass das Vapen einen ruinieren wird, aber das wird es. Machen Sie nicht das durch, was ich durchgemacht habe, es war äußerst schmerzhaft“, sagte der 19-jährige laut dem britischen Blatt. Bereits im Alter von 15 Jahren fing Middleton an, regelmäßig E-Zigaretten zu rauchen. Dadurch sei er „sehr, sehr süchtig“ geworden, wie er erzählte. Durch Kontakte kam er an die E-Zigarette heran.

Lungenkollaps durch E-Zigaretten? Experte hält es für „etwas Unwahrscheinliches“

Bei gesunden Menschen sei ein Lungenkollaps durch das Rauchen von E-Zigaretten sehr unwahrscheinlich, erklärte Dr. Panagis Galiatsatos, ein Intensivmediziner an der Johns Hopkins University, der Dailymail. „Man braucht dafür eine Veranlagung“, sagte der Mediziner. „Ohne Veranlagung ist es nicht unmöglich, es ist einfach etwas Unwahrscheinliches.“ Bei Menschen, die eine Grunderkrankung wie etwa Asthma oder das Marfan-Syndrom haben, ist die Wahrscheinlichkeit, durch das Rauchen einen Lungenkollaps zu erleiden, viel höher.

Middleton jedoch hatte nach eigenen Angaben keine der Krankheiten. Dem jungen Mann wurde mithilfe eines Schlauchs in seiner Brust die Luft zwischen seiner Lunge und der Brustwand abgesaugt. Das Kollabieren der Lunge wurde damit verhindert und das Organ hatte Zeit, sich zu regenerieren. Nach drei Tagen konnte Middleton das Krankenhaus wieder verlassen.

Mehrweg- und Einweg-E-Zigaretten werden trotz gesundheitlicher Risiken konsumiert. Vor allem Vapes in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen sind besonders beliebt. Auch in Deutschland boomt der E-Zigarettenmarkt. Das Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V. prognostiziert für das Jahr 2023 ein Umsatzwachstum von über 40 Prozent. Jeder vierte Mensch über 15 Jahren raucht nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. Untersuchungen zeigen, wie gefährlich der Konsum von E-Zigaretten wirklich ist. (vk)