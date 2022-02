Vier Tonnen Kokain in einem U-Boot: Kolumbien glückt spektakuläre Festnahme

Packungen Kokain liegen aufgereiht auf dem Boden nach einem Einsatz, durch den vier Tonnen der Droge beschlagnahmt wurden. Die Packungen wurden in einem Drogen-U-Boot gefunden. © ---/colprensa/dpa

Mit einem U-Boot samt vier Tonnen Kokain an Bord wollten vier Männer von Kolumbien aus in Richtung Norden fahren - doch sie wurden geschnappt.

Tumaco/München - Ein U-Boot mit vier Tonnen Kokain im Wert von 130 Millionen Euro an Bord: Das klingt wie eine Geschichte aus einem James-Bond-Film. Doch so etwas passiert wirklich: In Kolumbien wurde ein solches Gefährt von den Behörden entdeckt und beschlagnahmt.

Am 9. Februar 2022 war das U-Boot aus dem südamerikanischen Land, das für seine Kokainproduktion berüchtigt ist, auf dem Weg nach Zentralamerika. Es befand sich etwa 68 Seemeilen entfernt von der Stadt Tumaco im Süden des Landes. Das berichtet die kolumbianische Marine. Demnach wurden in dem 15 Meter langen Gefährt 200 Säcke gefunden, die insgesamt 4000 rechteckige kleine Pakete mit verbotenen Substanzen enthielten - später stellte sich heraus, dass es sich um Kokain handelte.

4000 Kokain-Pakete aufgereiht - schon 2019 gelang ein Fang mit 8 Tonnen

Vier Männer hatten das U-Boot gefahren - sie wurden festgenommen. Einer von ihnen war demnach ein seit Jahren gesuchter Drogenschmuggler. Angeblich sind sie abtrünnige Mitglieder von der Ex-Guerilla-Organisation FARC und begehen laut navalnews.com ihre Verbrechen unter dem Namen „Bloque Occidental Alfonso Cano” oder „Allende“.

Die Behörden breiteten die 4000 Pakete medienwirksam auf dem Boden aus. Schon im September 2019 waren in einem U-Boot auf kolumbianischem Hoheitsgebiet große Mengen Kokain sichergestellt worden - damals ganze acht Tonnen. (cg)

