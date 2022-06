Konzertbesucher auf Berliner Festival lösen beim Springen Erdbeben aus: „Meine Wohnung schwankte“

Konzertbesucher am Freitag auf dem Festival „Tempelhof Sounds“. Als Tausende Feiernde gleichzeitig hüpfen, lösen sie in Berlin ein Erdbeben aus. © IMAGO / Jan Huebner

Ein Konzert so gut, dass die Erde bebt. Das kann die Band Florence & the Machine nun von sich behaupten. Denn die Konzertbesucher lösten am Freitag in Berlin ein Erdbeben der Stärke 1,4 aus.

Berlin - Anwohner im Südosten Berlins berichten am Freitag über ein kurzes, starkes Beben. Es war kein Erdbeben im klassischen Sinne, doch der Boden wackelte trotzdem. Der Ursprung der Erschütterung war menschlicher Natur, genauer gesagt ausgelöst von Konzertbesuchern beim „Tempelhof Sounds“-Festival bei einem Auftritt der Band Florence & the Machine.

Erdbeben in Berlin: „Meine Wohnung schwankte, die Stehlampe auch“

„Das ist nicht lustig. Meine Wohnung schwankte, die Stehlampe schwankte auch“, schreibt eine Anwohnerin in Berlin-Neukölln rbb24 und berichtet, dass sie zunächst dachte, es könne sich um ein Erdbeben handeln. Tatsächlich gingen davon wohl mehrere Menschen aus, denn erdbebennews.de erhielt plötzlich viele Zugriffe aus der Gegend. Das Portal gehört dem Datenanalysten Jens Skapski, der das ungewöhnliche Phänomen in Berlin genauer unter die Lupe nahm.

Um 20.58 Uhr registrierten drei private seismologische Stationen in der Nähe des Tempelhofer Feldes einen Ausschlag von 1,4 auf der Lokalmagnitudenskala - und damit über dem Durchschnitt. „Das von einigen Anwohnern im Süden Berlins verspürte „Erdbeben“ am Freitagabend kann nun mit großer Sicherheit auf ein Konzert auf den Tempelhofer Feld zurückgeführt werden“, erklärt Skapski seine Analyse. Die Schwankungen dauerten rund eine Minute an. Eine natürliche Ursache lasse sich ausschließen. „Ein natürliches Erdbeben wäre kurzer und mit höherer Frequenz“, so der Datenanalyst.

Erdbeben in Berlin: Flughafenboden am Tempelhofer Feld gibt Erschütterungen weiter

Florence & the Machine auf der Haupttribüne beim Festival „Tempelhof Sounds“ in Berlin am Freitag. Die Band heizte das Publikum so an, dass es ein Erdbeben auslöste. © IMAGO / Jan Huebner

Als die Erde am Freitag bebte, stand gerade die Band Florence & the Machine auf der Haupttribüne des Festivals „Tempelhof Sounds“. Entsprechend eindeutig kann man die „Ursache“ den Erschütterungen zuordnen. Die Konzertbesucher hüpften gleichzeitig und ließen so den Boden schwanken. Ingesamt waren 60.000 Menschen anwesend, doch die schiere Anzahl an Musikfans ist aus Sicht von Jens Skapski nicht der Grund für das Erdbeben.

Vielmehr sei der Boden am ehemaligen Flughafen die Erklärung, weshalb die Schwingungen so gut weitergeleitet worden waren. „Bei natürlichen Erdbeben dieser Stärke spürt man nichts. Da sind ja auch noch einige Kilometer Gestein dazwischen. Hier ist die Quelle direkt an der Bodenoberfläche. Das spürst du dann direkt. Und da sind auch Schwingungen von Häusern möglich“, so der Experte gegenüber rbb24.

Das vermeintliche „Erdbeben“ blieb auch von den Konzertbesuchern nicht unbemerkt. Bis zum Auftritt von Muse habe sich wohl herumgesprochen, was gemeinsames Springen auf dem Tempelhofer Feld verursacht, so Skapski und vermutet mit Blick auf seine Daten, dass es gegen 22:02 Uhr nochmal einen Flashmob gegeben haben könnte.