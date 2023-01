Torten-Aktion geht nach hinten los - Braut will nur einen Tag nach der Hochzeit die Scheidung

Von: Momir Takac

Eine Frau will sich nur einen Tag nach der Hochzeit wieder scheiden lassen, weil sich der Bräutigam zu einer dummen Aktion hinreißen ließ.

München - Bei Heiraten gibt es einige Gepflogenheiten und Bräuche, die dem Brautpaar Glück bringen sollen. Etwa das gegenseitige Füttern der Hochzeitstorte. Ebenfalls Standard ist das gemeinsame Anschneiden des Kuchens, das den Beginn eines neuen gemeinsamen Lebens symbolisieren soll.

In den USA scheint es auch die Praxis zu geben, dass man sich Torte ins Gesicht schmiert. Tortenwürfe auf missliebige Personen gibt es immer wieder, aber dem Partner am schönsten Tag des Lebens dies antun? Bei einem Paar scheint dies passiert zu sein, doch es war alles andere als witzig. Die Braut erzählte ihre Geschichte bei der Social-Media-Plattform Reddit und erhoffte sich Rat bei der Community.

Bräutigam steckt bei Hochzeit Kopf seiner Braut in Torte: Am nächsten Tag will sie die Scheidung

Vor Weihnachten habe sie ihren Freund geheiratet. Eigentlich, so erzählte sie, habe sie sich nie etwas aus einer Ehe gemacht. Doch als ihr Freund es vorschlug, habe sie zugestimmt. Sie stellte aber eine Bedingung: Ihr Zukünftiger, der wohl gerne zum Scherzen aufgelegt war, durfte ihr keinen Kuchen ins Gesicht schmieren oder ihren Kopf darin eintauchen. Die Frau erklärte, dass sie seit einem Autounfall an Panikattacken leide.

Bei der Hochzeit geschah es dann: Der Bräutigam konnte wohl nicht widerstehen, packte seine Frau am Hinterkopf und drückte ihren Kopf in die Torte. Offenbar eine geplante Aktion, denn der Mann hatte als Ersatz Cupcakes besorgt. Die Braut sei in dem Moment „absolut panisch“ gewesen. Daraufhin verließ sie die Feier und offenbarte ihrem Ehemann am nächsten Tag, dass sie die Scheidung wolle. Sie dürfte so unglücklich gewesen sein, wie eine Frau, die vor laufenden TV-Kameras den Mann heiratete, der sie in den Flitterwochen verließ.

Kopf in Hochzeitstorte versenkt: Freunde der Braut bringen sie zum Grübeln

Nun stecke sie in einer Zwickmühle, sie frage sich, ob sie überreagierte. Freunde und Bekannte haben ihr geraten, dem Mann eine zweite Chance zu geben. Die Community sieht das anders. Die meisten Kommentare verurteilen das Verhalten des Mannes, da die Frau sogar als Bedingung nannte, dass genau dies nicht geschieht. In England wurde ein frisch vermähltes Paar ebenfalls Opfer eines Streichs. Nach der Rückkehr aus den Flitterwochen erkannte es ihr Haus nicht wieder. (mt)