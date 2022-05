Kopfsprung: Schüler wird schwer verletzt aus Neusiedler See geborgen – Lehrer warnte noch

Von: Stella Henrich

Teilen

Bei einem Sprung ins Wasser des Neusiedler Sees hat sich ein 17-jähriger Wiener schwer verletzt. Dabei war die Wasser gerade einmal rund 90 Zentimeter tief.

Podersdorf ‒ Tragisches Ende für einen 17 Jahre alten Wiener. Während eines Tretbootausflugs mit seinen Schulkollegen kam es zum Unglück. Der Jugendliche sprang am Nordstrand von Podersdorf kopfüber ins seichte Wasser des Neusiedler Sees. Dabei dürfte er nach Angaben der Landespolizei Burgenland (Österreich) mit dem Kopf auf den Grund des Sees aufgeschlagen sein. Der Wasserstand beträgt in diesem Bereich rund 90 Zentimeter.

Kinder springen in den Kirchbichler Standbadsee in Österreich. (Symbolbild) © Roland Mühlanger/imago

Zwar hatte der Klassenlehrer seine Schüler zuvor noch vor dem Springen gewarnt. Doch offenbar führte jugendlicher Leichtsinn des 17-Jährigen zu seinem fatalen Köpfer. Seine Klassenkameraden zogen den jungen Mann aus dem See. Er wurde erst versorgt. Ein Rettungshubschrauber flog in danach mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung ins Krankenhaus, berichtet die Polizei Burgenland. Wie es dem Jugendlichen geht, darüber ist gegenwärtig nichts bekannt.

Kopf-Sprung in Neusiedler See: Tragische Unfälle an Badeseen - Warnungen missachtet

Immer wieder kommt es in der schönen Jahreszeit mit steigenden Temperaturen zu solch tragischen Unfällen an Badeseen. So ist ein14-jähriger Bursche nach einem Sprung in die Amper im Landkreis Dachau nicht mehr aufgetaucht. Er hatte den Warnhinweis „Baden verboten“ ganz offensichtlich missachtet. Erst jüngst rutschte eine 42-jährige Italienerin am Rand eines Wasserfalls in der Schweiz aus und stürzte 50 Meter in die Tiefe. Auch sie ignorierte die Warnhinweise. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Damit Menschen während der Badezeit auch weiterhin ihren Spaß haben, rät die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) dazu, dringend ein paar wesentliche Baderegeln zu befolgen. Eine entscheidende Maßnahme ist nach Ansicht der Retter dabei, dass jedes Kind zum Ende der Grundschule schwimmen kann.