EC-Karte vor dem Aus: Maestro-Kunden stehen vor Kosten und Problemen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Ab Juli 2023 gibt es keine neuen EC-Karten mit Maestro Symbol. Bei Auslandsreisen wird das für viele zum Problem. Doch warum?

Berlin – Steht die EC-Karte vor dem Aus? Bereits jetzt befindet sie sich bei den meisten Kreditinstituten auf dem absteigenden Ast. Doch was genau hat sich verändert, wieso gibt es mit Girokarten künftig auch für Sparkassen-Kunden Probleme bei Auslandsreisen und vor allem: Was kommt danach? Alle wichtigen Details zum (vermeintlichen) Ende der altbekannten Bankkarte hat die Kreiszeitung in einer Übersicht zusammengefasst.

EC-Karte vor dem Aus: Kunden von Sparkassen und Co. stehen vor Problemen

Über hundert Millionen Girokarten sind in ganz Deutschland im Umlauf, eine erstaunliche Zahl: Es sind mehr Karten, als Einwohner. Seit fünfzig Jahren gibt es die Girokarte in Deutschland, dennoch steht die EC-Karte jetzt vor dem Aus – zumindest teilweise. Der entscheidende Grund: Mastercard stellt die Maestro-Funktion ein. Was unspektakulär klingt, ist für Kunden von Sparkasse und Co. folgenreich: Es ist eben jener Dienst, der die EC-Karte zum Bezahlen im Ausland nutzbar macht. Ab 01. Juli 2023 werde keine neuen Karten mit Maestro-Symbol ausgegeben. Im Ausland werden die meisten Karten damit auf Sicht unbrauchbar.

Eine Bankkundin hebt mit ihrer Girokarte Bargeld von einem Geldautomaten ab. © Fabian Sommer/dpa

Die gute Nachricht für Kartenbesitzer: Die EC-Karten behalten bis zu ihrem Ablaufen ihre Funktion und Gültigkeit bei – vorausgesetzt diese geht nicht über das Jahresende 2027 hinaus. Vorerst kann die Karte also auch im Ausland weiterhin gebraucht werden, wenngleich die Zeit der Girokarte für Zahlungen außerhalb der Landesgrenzen eindeutig abläuft. Bei Mastercard selbst gibt man Kostengründe als Ursache für die Einstellung des Dienstes an. Experten halten das für glaubwürdig: Die Hälfte aller Maestro-Transaktionen findet in Deutschland statt, der Dienst wird also sehr begrenzt genutzt.

EC-Karte vor dem Aus: Sparkassen und Co. verändern ihr Angebot – einige erheben Gebühr für Girokarten

Inzwischen sind viele Banken dazu übergegangen, Gebühren für EC-Karten zu erheben, was wiederum in einigen Fällen Kündigungen nach sich zieht. Die ING Deutschland etwa verlangt für die Girokarte seit März 99 Cent monatlich. Ein weiterer Nachteil der Girocard: Onlinezahlungen sind mit ihr bisher nicht möglich. Viele Banken verändern ihr Angebot – so auch die Sparkasse.

Trotzdem: Ganz von der Bildfläche verschwinden werden EC-Karten wohl kaum, dafür sorgt schon alleine der überwältigende Anteil an Karten in Deutschland. Wer im Ausland mit Karte zahlen will, muss jedoch bald umsteigen – oder sich ergänzend eine weitere Karte anschaffen. Laut ZDF gibt es aktuell rund 250.000 Akzeptanzstellen, die nur EC-Karten-Zahlung zulassen, hier bringt die Debitkarte also wenig. Das heißt: Die EC-Karte steht vor dem Aus, was ihre Dominanz angeht, wegen Auslandszahlungen etwa, doch sie wird grundsätzlich erhalten bleiben.

EC-Karte vor dem Aus: Sparkassen und Volksbanken mit Kompromiss „Co-Badge“

Auf die Frage: „Steht die EC-Karte vor dem Aus“ gibt es also eine Antwort: Offenbar nicht ganz. Trotzdem müssen sich Banken Wege einfallen lassen, um Karten auch weiter im Ausland nutzbar zu halten. Sparkassen und Volksbanken haben sich in diesem Zuge auch für einen „Co-Badge-Kompromiss“ entschieden. Bedeutet: Es werden Girokarten mit Funktion von Mastercard oder Visacard angeboten.

Der Nachteil dabei ist, dass wohl doppelt Gebühren anfallen, die Gebühr für die Girokarte dürfte dabei jedoch gering ausfallen. Bei ihrer Sparkassen-Card plant die Sparkasse im Übrigen eine weitere Neuerung – zusammen mit Payback. Alternativ zur „Co-Badge-Lösung“ kann es eine Überlegung wert sein, sich zwei verschiedene Karten zu beschaffen: Eine EC-Karte und eine Debitkarte von Visa oder Mastercard.