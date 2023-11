Mitten in italienischer Touristen-Region kämpfen Einheimische für kostenlose Entspannung

Für viele Münchner ist auch Südtirol ein beliebtes Reiseziel. Die Einheimischen machen sich jetzt für einen kostenlosen Zugang zu einem Entspannungsziel stark.

Bozen - Knapp über 20 Kilometer, nicht mal eine halbe Stunde Autofahrt von Bozen entfernt liegt der Kalterer See. Umgeben von einem wunderschönen Bergpanorama im Etschtal und Wein- wie Apfelplantagen, lädt das Badeparadies jeden Sommer Einheimische oder Touristen zum Entspannen ein. Es gibt nur ein kleines Manko für das Entspannungsziel im Urlaubs-Hotspot vieler Deutscher: der kostenlose Zugang, wie er auch schon weiter südlich am Strand gefordert wurde.

Von Bozen zum Kalterer See - bald noch attraktiver für Touristen?

Der Verbraucherschutzverein Robin will das jetzt ändern, und zwar mit einer Petition, die bis zum 21. November schon über 5300 Unterschriften sammelte. Mit der Überschrift: „Schaffen Sie freien Zugang zum Kalterer See“ wendet sich das Anliegen an den Landeshauptmann des Landes Südtirol, Arno Kompatscher, und an Gertrude Benin, Bürgermeisterin der Gemeinde Kaltern. Mit einem großen Touristenaufkommen hat die Region so oder so zu kämpfen.

Der Antragsteller beschreibt, warum der kostenlose Zugang zum Kalterer See wichtig ist: „BürgerInnen, die sich eine erfrischende Abkühlung und etwas Entspannung am Kalterer See gönnen möchten, müssen entweder den Lido aufsuchen oder private Zugänge, immer gegen Bezahlung, benutzen (außer natürlich, sie sind mutig genug, die Treppe beim Lido zu erklimmen – ein echtes Abenteuer!). Der Kalterer See gehört dem Land Südtirol und ist damit ein öffentliches Gewässer, schade nur, dass – ohne Bezahlung – für die Bevölkerung seit Jahrzehnten kein Zugang möglich ist.“ Abgeschreckt wurden die Urlauber bisher nicht, Südtirol erfreut sich großer Beliebtheit.

„Wie der Meeresstrand für Italien“: Südtiroler beschreiben Wichtigkeit von Seeufer

In Bayern ist beispielsweise bei einigen Ausflugsseen der Parkplatz kostenpflichtig, der Liegebereich unabhängig davon nutzbar. Der Kalterer See soll das auch werden. Grund: „Mit dem Tauschvertrag von Juli 2023 geht ein Militärgelände am Kalterer See endlich an das Land Südtirol über“, so die Petition. Jetzt soll das Land Südtirol diesen Bereich für einen freien Zugang zur Verfügung stellen.

Schon bei den alten Römern galten das Meer und die Strände – so wie die Luft – zum Allgemeingut

Naturschutzmaßnahmen wie ein Mähboot zur Algenbekämpfung werden von den Politikern als Begründung vorgehalten, den möglichen Besucherbereich anders zu nutzen. Die Petition rundet ihren Wunsch mit poetischen Worten ab. „Das Seeufer des Kalterer Sees ist für Südtirol, was der Meeresstrand für Italien ist. Schon bei den alten Römern galten das Meer und die Strände – so wie die Luft – zum Allgemeingut. „‘Mare commune omnium est et litora, sicut aer.‘“ Und sicherlich würde auch der eine oder andere Tourist sich über den Zugang zum Kalterer See freuen. (ank)