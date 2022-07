Supermarkt-Kauf mit Produktionsfehler - Sehen Sie ihn bei diesem Kräuterbaguette auch?

Bei dem Baguette hat sich ein Produktionsfehler eingeschlichen: Die falsche Seite wurde eingeschnitten. © Screenshot Twitter

Produktionsfehler sind normal und schleichen sich ab und zu in ein Produkt ein. Bei diesem Baguette muss man jedoch zweimal hinschauen, um den Fehler zu erkennen.

München – Der Sommer ist da, es ist heiß, das bedeutet nur eins: Wir befinden uns mitten in der Grillsession. Was nicht fehlen darf, ist ein Kräuterbaguette zum Aufbacken. Ein Kunde postete jetzt auf Twitter ein Baguette, das auf den ersten Blick ganz normal erscheint. Doch schaut man es sich länger an, erkennt man den Produktionsfehler schnell.

Kräuterbaguette mit Produktionsfehler – erst auf den zweiten Blick zu erkennen

Ein Twitter-Nutzer postete sein gekauftes Baguette und schrieb dazu: „Sowas hatte ich auch noch nicht, kommt aber vor und ist nicht schlimm. Hatte ein Kräuterbaguette im Supermarkt gekauft, um es zum Abendessen dazu zu essen. Leider nur auf der falschen Seite eingeschnitten.“

Auf den ersten Blick erscheint das Kräuterbaguette normal zu sein. Doch schaut man sich das Baguette genau an, erkennt man den Fehler. Die Einschnitte auf dem Baguette befindet sich bei dem Exemplar auf der Rückseite. Die typischen Punkte einer Rückseite sind zwischen den Einschnitten deutlich zu sehen.

„Wer sagt, dass es die falsche Seite ist? Es ist doch immer entscheidend, aus welcher Perspektive man es betrachtet“, schrieb ein Nutzer in den Kommentaren. „Das stimmt“, antwortete der Kräuterbaguette-Käufer. Richtig oder falsch, scheint wohl im Auge des Betrachters zu liegen.

