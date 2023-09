„Gäste baden in ihren eigenen Fäkalien“: Kroatien-Urlauber in Aufruhr – anonymes Video aufgetaucht

Von: Nadja Zinsmeister

Eine Aufnahme der Osibova Bucht in Kroatien (Archivfoto) © paul_prescott/IMAGO/Pond5 Images

Ein Hotel in Kroatien soll seine eigenen Badegäste in Fäkalien baden lassen. Mehrere Kinder hätten bereits an Infektionen gelitten. Das Hotel weist die Vorwürfe zurück.

Milna/Kroatien – Auf der Urlaubsinsel Brač im Süden Kroatiens sollen Urlauber in der Bucht Osibova ohne Wissens in ihren eigenen Fäkalien gebadet haben. Geheime Videoaufnahmen zeigen offenbar, wie ein Hotel an der Küste illegal Abwasser ins Meer ableitet. Die Zustände hätten bereits zu ersten Erkrankungen und Hautausschlägen bei Kindern geführt. Das Unternehmen wehrt sich öffentlich gegen die Vorwürfe.

Abwasser-Skandal in Kroatien: Leitet Hotelanlage seine Fäkalien direkt in die Adria?

Zunächst hatte die kroatische Zeitung Morski.HR über die Bedingungen in Osibova berichtet. Laut eigener Angabe seien der Zeitung Videoaufnahmen einer anonymen Quelle zugespielt worden, auf denen die Verschmutzung bewiesen wird. Die Redaktion entschied sich daraufhin, die Aufnahmen zu veröffentlichen. Das Video zeigt zunächst Nachtaufnahmen einer grau gefärbten Flüssigkeit, die mehrere Felsen hinab und schlussendlich ins Meer abläuft.

Aufnahmen während des Tages zeigen daraufhin den angeblichen Ursprung der Flüssigkeit: Ein Rohr, das aus einer Mauer nahe der Küste ragt. Der Boden herum ist dunkelgrau eingefärbt, wie die Flüssigkeit aus der Nacht. Die Mauer soll dabei Teil des Hotelkomplex „Gava“ sein, das sich in der Bucht befindet.

„Gäste baden buchstäblich in ihren eigenen Fäkalien“ – Video zeigt illegale Entsorgung im Meer

„Die Gäste baden buchstäblich in ihren eigenen Fäkalien“, zitiert Morski.HR den anonymen Absender des Videos aus einem beigelegten Schreiben an die Redaktion. Der Zeuge wirft dem Hotel vor, nachts heimlich Abwasser auf illegale Weise im Meer zu entsorgen. Tagsüber würden anschließend die Gäste in derselben Bucht schwimmen. Weiter heißt es: „Osibova - eine wunderschöne Bucht in der Nähe von Milna - ist von einem Ökozid betroffen, der, soweit wir wissen, schon diesen Sommer und wahrscheinlich noch länger andauert.“

Nun habe man Beweise sammeln können, um die illegale Entsorgung der Ferienanlage glaubwürdig offenzulegen. So habe das zuständige Wasserversorgungsunternehmen der Ortschaft bereits die staatliche Aufsichtsbehörde informiert. Die wiederum habe eine Geldstrafe verhängt. Dies reiche insbesondere Anwohnern aber nicht aus. Man wolle die Geschichte öffentlich zu machen, um Urlauber zu warnen und die Zustände in der traumhaften Bucht Kroatiens nachhaltig verändern. Denn die Verunreinigung des Wassers verschmutze nicht nur die Umwelt, sondern habe bereits zu Erkrankungen bei Kindern geführt.

Kroatien-Hotel leitet Fäkalien ins Meer – Kinder bekommen Hautkrankheit

„Da es in Gava einen Aquapark gibt, kommen die Kinder gerne dorthin und schwimmen“, erzählt eine Mutter von zwei Jungen im Gespräch mit der Morski.HR-Redaktion. „Beide Söhne bekamen diesen Hautausschlag, aber der ältere, 15-jährige, hat sie viel intensiver. Wir sind zum Arzt gegangen, und als wir ihm sagten, dass sie gebadet haben und wo sie gebadet haben, sagte er sofort, dass sie sich dort angesteckt haben.“

Bei dem Ausschlag soll es sich dem Doktor zufolge um die Hautinfektion Impetigo contagiosa handeln, auch bekannt als „Borkenflechte“. Sie sorgt für juckende und schmerzende Bläschen auf der Haut und wird durch Bakterien verursacht. Die Zeitung veröffentlichte dazu ein Foto des betroffenen Kindes, das gläserne und eitrige Bläschen auf beiden Armen in die Kamera zeigt.

Hotelanlage reagiert: Erste Schritte unternommen – aber kein Kommentar zu möglichem Vorsatz

Die Hotelanlage Gava meldete sich inzwischen mit einem Statement zu Wort: „Sobald Informationen über eine mögliche Verschmutzung auftauchten, haben wir alle Maßnahmen und Schritte unternommen, um den Abfluss von Flüssigkeiten, in unserem Fall von technischem und Poolwasser, physisch zu verhindern.“

Man wolle Proben aus dem Meer entnehmen, um die Vorwürfe zu überprüfen und den Verdacht zu widerlegen. Sollte sich eine Verschmutzung bestätigen, wolle man entsprechende Schritte zur Säuberung einleiten. Zu dem Vorwurf der bewussten Verschmutzung äußerte sich das Unternehmen nicht. (nz)