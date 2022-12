Sie dachte schon an den Tod: Lora zeigt mit Vorher-Nachher-Bild, wie sie ihre Essstörung besiegt

Von: Momir Takac

Eine junge Frau aus den USA, die ihre Essstörung zu überwinden scheint, teilt ein Vorher-Nachher-Bild auf Twitter. Der Zuspruch ist überwältigend.

Charleston - Diese Geschichte aus den USA geht unter die Haut. Eine junge Frau aus Charleston im Bundesstaat South Carolina leidet offenbar seit Längerem unter einer Essstörung. Diese scheint sie jetzt zu überwinden. Ein Vorher-Nachher-Bild, das sie bei Twitter teilte, dokumentiert die irre Wende in ihrem Leben.

Die Story scheint keineswegs erfunden zu sein. Denn Lora, wie die junge Frau heißt, betreibt einen Shop für Kunst. Im Bereich „Über mich“ auf ihrer Homepage kriegen wir Einblicke in ihr Leben. Dort nennt sie sich eine „Essstörungsüberlebende in Genesung“. Die 27-Jährige erklärt, dass die Kunst Teil ihres Heilungsprozesses sei.

Junge Frau gründet wegen Erkrankung Online-Shop

Ihren Online-Shop „Pixie Storm Studios“ habe sie 2018 gegründet, „mit dem Traum, mich selbst mit meinen Kunstwerken zu unterstützen“. Zum Abschluss ihrer Vorstellung dankt sie ihren Kunden, die ihr mit den Bestellungen helfen, Arztrechnungen der weiteren Behandlung zu bezahlen.

Die junge Frau postete nun also bei Twitter einen Beitrag mit einem Bild, das ihre Krankheit sehr deutlich dokumentiert, und einem aktuellen. Links ein völlig abgemagertes Gesicht, mit eingefallenen Augen und deutlich sichtbaren Wangenknochen. Weil die Haut aufgrund fehlender Muskeln nicht straff ist, sieht man Falten. Auf dem rechten Bild ist sie kaum wiederzuerkennen.

Tweet mit Vorher-Nachher-Bild geht durch die Decke

Zu ihrem Beitrag schrieb sie: „Kaum zu glauben, dass ich vor zehn Monaten eine Vollmacht unterschrieben habe, um meiner Mutter Rechte im Falle meines Todes zu übertragen. Jetzt befinde ich mich im Genesungsprozess und bekomme mein Leben zurück.“

Was dann folgte, waren haufenweise Respekt, Zuspruch, Wünsche. Nach vier Tagen stand der Beitrag bei mehr als 1000 Antworten, 3600 Retweets und 113.000 Likes. „Ich hätte nie erwartet, dass dieser Tweet so explodiert. Ich bin dankbar für all die Liebe und Unterstützung!“, twitterte Lora später.

Lora leidet seit 14 Jahren an Essstörung - Jetzt ist sie auf dem Weg der Besserung

In einer Antwort auf die Frage einer Nutzerin („Wovon erholst du dich?“) erfahren wir mehr über Art und Dauer ihrer Krankheit. Lora offenbarte, dass sie seit 14 Jahren an einer Essstörung leide. Es sei eine Mischung aus Anorexie (Appetitlosigkeit) und Bulimie.

Loras Beitrag wurde auch bei Reddit veröffentlicht. User auf der Social-Media-Plattform bestätigten, dass sie ihre Leidensgeschichte kennen und Follower seien. Auch eine andere Frau aus den USA legte ihre Essstörung ab und nahm 78 Kilogramm ab. (mt)