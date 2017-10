Krankenhaus-Attraktion: Supermann kommt zum Fensterputzen

Das lässt die Schmerzen einen Moment vergessen: In dem Kinderkrankenhaus Sabará in São Paulo putzt dieser Tage Supermann die Fenster.

São Paulo - Angeseilt erscheint sich der Mann mit einem Kollegen, der sich als der Comic-Held Grüne Laterne verkleidet hat, an den Fenstern des Hochhauses, putzt die Scheiben und winkt den Kindern zu.

Wie das Portal „O Globo“ berichtet, tauchen die Superhelden seit fünf Jahren immer rund um den „Dia das Crianças“ an den Scheiben des Hospitals auf, der „Tag der Kinder“ wird in Brasilien am 12. Oktober gefeiert. Ein Arzt sei auf die Idee gekommen, ursprünglich fand der jährliche Fensterputz im September statt, dann wurde er in den Oktober verlegt, um die Kinder zum „Dia das Crianças“ zu überraschen.

dpa