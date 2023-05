Drama um Tina Turners Söhne – wie sie die beiden Tragödien überlebte

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Rock-Ikone Tina Turner verstarb nach langer Krankheit, doch überlebte sie ihre beiden Söhne. Kurz zuvor verlor Sohn Ronnie den Kampf gegen Krebs. Auch ihr Sohn Craig kam zu früh ums Leben.

Küsnacht – Mega-Star und Rock-Ikone Tina Turner verstarb am Mittwoch (24. Mai) nach langer Krankheit – sie wurde 83 Jahre alt. Der Weltstar musste in ihrem Leben einige Schicksalsschläge erleiden. Unter anderem der Tod ihrer zwei Söhne. Erst im Dezember verstarb der jüngste Sohn Ronnie am 13. Dezember 2022 an einer Krebserkrankung.

Krebserkrankung: Sohn mit Ike Turner starb im Dezember – „Welt viel zu früh verlassen“

Ronnie, der Sohn der US-Legende starb im Alter von 62 Jahren. Er habe an einer Darmkrebserkrankung gelitten, berichtete Daily Mail unter Berufung auf einen Gerichtsmediziner. Verstopfte Arterien und Herz-Kreislauf-Beschwerden kamen hinzu. Laut Rolling Stone sei die primäre Todesursache ein metastasiertes Kolonkarzinom gewesen. Seine erste Krebserkrankung war es nicht.

Turner teilte einen emotionalen Instagram-Post nach dem Tod ihres Sohnes: „Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, mein geliebter Sohn“, schrieb sie auf der Plattform.

Litt an Depressionen: Ältester Sohn von Tina Turner soll sich das Leben genommen haben

Auch ihren Sohn Craig überlebte Turner. Der 59-Jährige starb am 3. Juli 2018, Berichten zufolge soll er sich das Leben genommen haben. Er litt an Depressionen. Zu dem Zeitpunkt war Turner mit ihrem Mann Erwin Bach in Paris war und ihren 5. Hochzeitstag feierten, informiert die Illustrierte bunte. Im Hotelzimmer bekam Bach einen Anruf.

Tina Turner starb im Alter von 83 Jahren – und überlebte so zwei ihrer Söhne. © picture alliance/dpa/The Orange County Register/AP | Sarah Reingewirtz

„Ich dachte an ein Auto, das er zu Schrott gefahren hatte, oder andere Probleme dieser Art. Als Erwin wieder ins Zimmer kam, wirkte er tief erschüttert. Er sagte mir, dass Craig gestorben sei. Nicht bei einem Unfall, den ich als besorgte Mutter ständig befürchtete. Nein, mein Sohn hatte sich selbst getötet. Er hatte sich erschossen. Ich hörte zwar, was Erwin noch etwas sagte, aber ich verstand es nicht. Ich war wie erstarrt. ‚Bitte, lass es nicht wahr sein‘, betete ich. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr“, berichtete Turner in „My Love Story: Die Autobiografie“.

Turner-Familie: Zwei leibliche und zwei adoptierte Kinder

Tina Turner war Mutter von zwei leiblichen und zwei adoptierten Kindern. Ihren ersten Sohn Craig zog sie alleine auf. Nach der Hochzeit mit Musiker Ike Turner hieß das Paar Ronnie auf der Welt willkommen. Ike adoptierte Tina Turners Erstgeborenen, sie wiederum adoptierte Ikes Söhne aus früheren Beziehungen. Das Paar ließ sich 1978 scheiden. Seit 2013 lebte die Sängerin mit ihrem zweiten Ehemann Erwin Bach in der Schweiz. (hk)

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de.