Frau geht mit Husten zum Arzt – einen Tag später ist sie gelähmt

Von: Julia Stanton

Die dreifache Mutter Katie Compton musste über vier Monate im Krankhaus bleiben, weil sie am gesamten Körper gelähmt war. © Screenshot/Gofundme.com

Eine dreifache Mutter ist plötzlich am gesamten Körper gelähmt. Die Ärzte stehen zunächst vor einem Rätsel – diagnostizieren dann eine seltene Krankheit.

Norwich – Die 43-jährige Katie Compton rief Anfang 2023 mit einem ganz gewöhnlichen Anliegen ihren Arzt an. Sie litt schon länger an einem hartnäckigen Husten und bat um einen Termin. Der Arzt verschrieb der Britin Antibiotikum. Doch ihr Zustand besserte sich nicht. Im Gegenteil: Am nächsten Tag wachte sie mit einem Sprachfehler auf. Kürzlich wurde der Arztbesuch auch für eine Österreicherin zum Albtraum.

Compton musste derweil wenige Zeit später in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Dort schwoll ihr Gesicht so stark an, dass sie nicht mehr schlucken konnte und intubiert werden musste. Da ihre Verfassung sich zunehmend verschlechterte, entschlossen sich die Ärzte schließlich dazu, sie vollständig zu beatmen. Und in ein medikamentöses Koma zu versetzen. Was die gesundheitlichen Probleme der 43-jährigen Patientin verursachte, wussten sie nicht.

Seltene Nervenkrankheit: Das Guillain-Barré-Syndrom führt zu Lähmungen

Drei Tage später versuchten die Ärzte, die dreifache Mutter wieder aufzuwecken – vergeblich. Auch ein zweiter Versuch schlug fehl. Dann fiel Katies Partner David Jones und ihrer Schwester Claire Todd allerdings etwas auf. Sie bemerkten, dass Katie ihren großen Zeh bewegte, wenn sie Fragen stellten. Es stellte sich heraus, dass sie wach war – sich aber nicht mehr am ganzen Körper bewegen kann. Und tatsächlich: Die Ärzte bestätigten, dass ihre Patientin nicht mehr im Koma lag, sondern gelähmt war.

Was ist das Guillain-Barré-Syndrom (GBS)? Das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) ist eine sehr seltene neurologische Autoimmunkrankheit, die das Nervensystem angreift. Ausgelöst wird die Krankheit meist durch eine vorangegangene Infektionserkrankung, wie beispielsweise der Grippe. Zu den klassischen Symptomen gehören unter anderem einsetzende Schwäche in den Beinen sowie Schmerzen, Kribbeln und Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen. In besonders schweren Fällen kommt es innerhalb weniger Tagen zu Lähmungen im ganzen Körper. Betroffene erholen sich in der Regel nach einigen Wochen bis Monaten. Selten kann es aber auch zu dauerhaften Schäden kommen. Quelle: www.gesundheit.gv.at

Die Diagnose: Katie leidet an einem schweren Fall des Guillain-Barré-Syndrom (GBS). Dabei handelt es sich um eine sehr seltene neurologische Krankheit, die zu Lähmungen führen kann. Es ist nicht klar, was genau zu der Erkrankung geführt hat. Möglich ist allerdings eine vorangegangene Coronavirus-Infektion.

Schwerer Fall des Guillain-Barré-Syndrom: Frau muss wieder lernen zu atmen

Für Katie begann ein langwieriger Genesungsprozess, der ihre Angehörige, insbesondere ihre Kinder, bis heute stark belastet. Im Gespräch mit der britischen Lokalzeitung NorfolkLive, die über den Fall berichtete, erinnert David sich an die Zeit kurz nach der Diagnose: „Ihr Geburtstag ist am 12. Februar, und da konnte sie ein Auge öffnen. Am Valentinstag konnte sie dann das andere Auge öffnen, war aber nicht in der Lage, irgendetwas anderes zu bewegen.“

Katie litt an Krampfanfällen, hatte zwei Lungenentzündungen und eine Sepsis. Sie musste lernen, wieder richtig zu gehen, zu sprechen, zu essen und sogar zu atmen.

Seit einiger Zeit ist sie nun wieder zu Hause. Allerdings ist nichts ist wie vorher: Sie hat noch immer schwere Behinderungen am Oberkörper und kann andere Körperteile nur eingeschränkt verwenden. Katies Familie sammelt jetzt mit einer GoFundMe-Kampagne Spenden, um ihr Haus zugänglicher zu machen. Dazu gehört auch der behindertengerechte Umbau des Badezimmers und die rollstuhlkonforme Gestaltung des Gartens. Bisher konnte die Familie 3329 Pfund (rund 3839 Euro) sammeln (Stand: 27. November 2023).

Tückische Nervenkrankheit: Auch US-Sänger Sufjan Stevens erkrankte am Guillain-Barré Syndrom

US-Sänger Sufjan Stevens erkrankte ebenfalls an GBS. Er machte seine Erkrankung öffentlich und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Fälle der seltenen Nervenkrankheit hatten sich im Sommer zudem in Peru gehäuft. Das Land rief im Juli 2023 für drei Monate sogar einen medizinischen Notstand aus. (jus)