Rosalinde Haller schwer erkrankt - Hellseherin verabschiedet sich mit berührendem Statement

Die österreichische Wahrsagerin Rosalinde Haller im Jahr 2019 (Archivbild). © © Kurt Piles / Imago / Wien

Die Hellseherin Rosalinde Haller war lange ein gern gesehener Gast auf VIP-Partys in Österreich. Nun ist die 78-Jährige erneut an Krebs erkrankt – und verabschiedet sich auf Facebook von der Welt.

Wien - Rosalinde Haller ist eine der berühmtesten Kartenlegerinnen Österreichs und zählte viele Jahre zur High Society in Wien. Sie kämpfte bereits in der Vergangenheit mehrfach gegen Krebs, doch scheint den Kampf nun verloren zu haben. Auf Facebook verabschiedete sich die 78-Jährige in einem Posting von der Welt und ihren Fans.

Wahrsagerin erhielt 2019 erstmals die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs

Die Wahrsagerin Rosalinde Haller blickt auf eine lange Krankheitsgeschichte zurück. Im Jahr 2019 erhielt sie die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. „Ich gebe es zu, ich hatte bereits Momente, da wollte ich nicht mehr leben, sondern sterben. Die Schmerzen waren unerträglich und ich hatte bereits meinen Sohn gebeten, dass er mit mir in die Schweiz fährt, damit ich nicht mehr leiden muss“, sagte sie damals der österreichischen Boulevardzeitung Krone. Eigenen Angaben zufolge konnte sie den Krebs zunächst besiegen.

Hellseherin Haller verabschiedet sich in Facebook-Posting: „Ich will nicht mehr kämpfen“

Doch offenbar kam die Krankheit zurück, die Hellseherin scheint den Kampf nun aufgegeben zu haben. „Liebe Freunde, ich möchte mich für all die schönen Jahre von ganzem Herzen bedanken. Der Krebs hat wieder zugeschlagen und ich will nicht mehr kämpfen“, schrieb sie in einem Facebook-Beitrag am Donnerstag (25. Mai).

Die Ärzte würden ihr nur noch ein paar Wochen oder Tage geben, berichtete die 78-Jährige weiter. „Es ist ALLES GUT und ich gehe mit Freude zu meinen Lieben. Auf Wiedersehen. Eure Rosalinde“, endet die Nachricht.