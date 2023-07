Anti-Aging-Wundermittel und Hoffnung gegen Krebs: Neues Medikament eliminiert „Zombie-Zellen“

Von: Ulrike Hagen

Ein neues Medikament, das „Zombie-Zellen“ zerstört, könnte den Durchbruch in der Krebstherapie bedeuten. Forscher berichten über ein Molekül, das alte Zellen gezielt „eliminiert“.

Leicester – Ein internationales Forscherteam hat eine aufsehenerregende Studie veröffentlicht, deren Ergebnisse darauf hindeuten, dass es einen Durchbruch in der Krebs-Forschung zu vermelden geben könnte. Die Wissenschaftler der britischen Universität Leicester haben eine Entdeckung gemacht, die möglicherweise zu einer revolutionären Anti-Aging-Therapie für Zellen und innovativen Krebsbehandlungen führen könnte. Wie ein bereits in den USA zugelassenes Präparat weckt das Medikament Hoffnungen beim Kampf gegen Krebs.

Forschern gelang ein Riesen-Durchbruch: Sie entdecken ein Molekül, das „Zombie“-Zellen und somit die Zellalterung stoppt- (Symbolfoto) © Imago/Imagebroker

Durchbruch: Forscher entdecken Molekül, das „Zombie-Zellen“ und Zellalterung stoppt

Die aufsehenerregende Arbeit, die zuerst in der Fachzeitschrift Aging veröffentlicht wurde, zeigte, dass ein bestimmtes Molekül namens CUDC-907 alte, nicht mehr funktionierende „Zombie-Zellen“ in einer kultivierten Gewebekultur „effizient und spezifisch“ zerstören kann. Das besondere: Das Medikament habe keinerlei schädliche Auswirkungen auf gesunde Zellen, berichten die beteiligten Forscher. CUDC-907 könne sogar alte Zellen, die nach bereits erfolgten Therapien von Krebserkrankungen im Körper verbleiben, „wirksam beseitigen“, so die Wissenschaftler.

Wissenschaftler entdecken: Neues Medikament CUDC-907 eliminiert „Zombie-Zellen“

Mit zunehmendem Alter verlieren Zellen im menschlichen Körper ihre Funktionsfähigkeit, was sie für Mutationen anfällig und damit zu den sogenannten „Zombie-Zellen“ macht. Bei dieser Art „Zombie“-Zustand zwischen Leben und Tod, in dem die Zelle nicht mehr funktioniert, obwohl sie noch lebt, beginnt sie außerdem, Produkte herzustellen, die den Zombie-Zustand in den anderen gesunden Zellen um sie herum reproduziert.

Eine Vielzahl von Faktoren kann zur Entwicklung von Krebs beitragen. Neben dem Lebensstil und der Ernährung ist eine Krebserkrankung bei fünf bis zehn Prozent auf eine genetische Vorbelastung zurückzuführen, wissen Experten inzwischen.

Krebstherapie ohne Nebenwirkungen? Neues Medikament verschont gesunde Zellen

Bei jungen Menschen geht der Körper meist auf diese Zellveränderungen ein und säubert das Gewebe. Doch mit zunehmendem Alter stellt das Immunsystem diese wichtige „Wartungs“-Aktivität ein, was dazu führt, dass sich Zombiezellen im Gewebe ansammeln und die Alterung verursachen. Es gibt zwar bereits einige sogenannte Senolytika-Medikamente, die diese alten Zellen gezielt beseitigen und dadurch die Lebenserwartung und -qualität verbessern. Allerdings gehen solche Behandlungen bisher oft mit Nebenwirkungen einher, da auch gesunde Zellen beeinträchtigt werden.

Kampf gegen Krebs – Was sind Senolytika?

Senolytika sind eine Klasse von Medikamenten, die darauf abzielen, seneszente, also gealterte, Zellen im Körper zu beseitigen. Seneszenz ist ein Zustand, den Zellen im Laufe der Zeit erreichen, bei dem sie ihre normale Funktionsfähigkeit verlieren und nicht mehr so effizient arbeiten wie junge, gesunde Zellen. Diese seneszenten Zellen können in verschiedenen Geweben und Organen im Körper angesammelt sein und mit altersbedingten Krankheiten und dem Altern selbst in Verbindung gebracht werden.

Die Idee hinter Senolytika ist es, diese alternden Zellen gezielt zu eliminieren, um die Gewebefunktion zu verbessern und altersbedingte Erkrankungen zu verlangsamen oder zu verhindern. Durch die Entfernung der seneszenten Zellen könnten die verbleibenden gesunden Zellen ihre normale Funktion wiedererlangen und somit das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität verbessert werden.

Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die Verabreichung von Senolytika bei Mäusen zu verlängerter Lebensdauer und reduzierter Anfälligkeit für altersbedingte Krankheiten führte. Diese vielversprechenden Ergebnisse haben das Interesse an der Erforschung und Entwicklung von Senolytika für den Einsatz beim Menschen stark vorangetrieben.

Bisher bekannte natürliche Stoffe mit senolytischer Wirkung sind unter anderem die Flavonoide Quercetin und Fisetin sowie das Alkaloid Piperlongumin (aus Langem Pfeffer).

Möglicherweise doppelte Wirkung gegen Krebs: CUDC-907 zerstört „Zombie-Zellen“

In dem vielversprechenden Laborexperiment wurde nun gezeigt, dass CUDC-907 „effizient und spezifisch“ gegen die Zombie-Zellen vorgeht, ohne schädliche Auswirkungen auf gesunde Zellen zu haben, berichten die beteiligten Forscher:innen.

Wie unter anderem der britische Independent berichtet, betont Studienmitautor Salvador Macip, dass das identifizierte Medikament nicht nur ein potenter Zerstörer alter Zellen ist, sondern auch gegen bestimmte Krebsarten wirksam sein könnte, was bedeutet, dass es eine doppelte Wirkung haben könnte: gegen Krebs und gleichzeitig gegen die alten Zellen, die zum Wiederauftauchen von Krebs beitragen.

Forschende zuversichtlich: CUDC-907 könnte auch gegen Alzheimer und Lungenfibrose wirken

Die Wissenschaftler:innen vermuten, dass das Molekül auch bei anderen chronischen Erkrankungen, wie Lungenfibrose oder auch Alzheimer eingesetzt werden könnte, um die Anhäufung seneszenter Zellen zu verhindern: „Vielleicht würde eine intensive Dosis des Medikaments das Gehirn reinigen und das Fortschreiten der Krankheit verhindern. Es könnte auch bei der idiopathischen Lungenfibrose nützlich sein, um deren Fortschreiten zu verlangsamen, und nicht die Alterung selbst“, so Macip gegenüber dem Independent.

Die Forscher:innen hoffen, bald Tests an Tieren durchführen zu können – und bei erfolgreichen Ergebnissen auch klinische Studien am Menschen.