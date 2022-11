Kreuzfahrt-Passagier geht über Bord - und wird erst 15 Stunden später im Meer gefunden

Von: Stefanie Fischhaber

Ein 28-jähriger Passagier ging von Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Erst 15 Stunden später wurde er gefunden. (Symbolbild) © Imago/Maciej Olszewski

Ein Passagier eines Kreuzfahrtschiffs fiel im Golf von Mexiko über Bord. Für 15 Stunden befand sich der Mann im kalten Meer. Eine große Suchaktion rettete ihm das Leben.

New Orleans - Ein Mann aus New Orleans erlebte vergangene Woche ein wahres Thanksgiving-Wunder. Der 28-Jährige fiel bei einer Kreuzfahrt über Bord - und wurde erst 15 Stunden später gefunden. Eine große Suchaktion im Golf von Mexiko rettete ihm das Leben.

Passagier geht auf Kreuzfahrtschiff verloren: Große Suchaktion im Golf von Mexiko

Am Mittwoch (23. November) startete ein 28-jähriger Mann aus den USA mit seiner Schwester eine Kreuzfahrt der Carnival Valor von New Orleans aus. Wie der US-Sender CNN berichtet, verschwand der Passagier gegen 23 Uhr. Nachdem er die ganze Nacht nicht aufgetaucht war, meldete ihn seine Schwester schließlich gegen Mittag des nächsten Tages als vermisst.

Es wurde eine Suchaktion auf dem Schiff und auf See gestartet. Gegen 14.30 Uhr erhielt die Küstenwache dann einen Anruf vom Kreuzfahrtschiff, sagte Küstenwachenleutnant Phillip VanderWeit gegenüber CNN in einer Erklärung. Die Suche wurde schließlich auch auf Helikopter-Suchtrupps aus der Luft ausgeweitet. Die Küstenwache erhielt zudem Unterstützung aus Florida, New Orleans und Alabama.

Kreuzfahrt-Passagier fällt von Bord: Rettungskräfte finden ihn unterkühlt und dehydriert

„Alle Seeleute im Golf wurden alarmiert, und die Küstenwache setzte „alle verfügbaren Ressourcen ein“, sagte Leutnant Seth Gross, Koordinator für Such- und Rettungsmaßnahmen bei der USCG, dem Sender. Um bei der Suche zu helfen, verfolgte die Carnival Valor ihre Route zurück und kehrte schließlich um. „Die Suche erstreckte sich über mehr als 200 Meilen im Golf“, sagte Gross. Die Wassertemperaturen betrugen zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 70 Grad Farenheit - umgerechnet rund 21 Grad Celsius.

Gegen 20.25 wurde der Vermisste dann von einem Helikopter-Team gefunden, wie er im Golf von Mexiko trieb. Der 28-Jährige wurde mit dem Hubrschrauber zum Flughafen und schließlich ins Krankenhaus gebracht. „Er war in der Lage, seinen Namen zu nennen und bestätigte, dass er die Person war, die über Bord gefallen war“, sagte Gross. Der Vermisste zeigte Anzeichen von Unterkühlung, Schock und Dehydrierung, konnte aber gehen und kommunizieren.

28-Jähriger überlebt 15 Stunden im Meer: „Thanksgiving-Wunder“

Wann und wie der 28-Jährige über Bord fiel konnte er den Behörden nicht klar beantworten. Gross gehe allerdings davon aus, dass sich der Passagier rund 15 Stunden im Wasser befand. Wenn es so lange war, ist es „das absolut längste, von dem ich gehört habe - und einfach eines dieser Thanksgiving-Wunder“, sagte der Leutnant zu CNN.

Der Unfall des 28-Jährigen aus New Orleans ist kein Einzelfall: Jährlich verschwinden mehr als 20 Menschen auf Kreuzfahrten. (sf)