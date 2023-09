Unschönes Urlaubs-Ende: Wofür man auf Kreuzfahrtschiffen von Bord fliegen kann

Von: Christoph Gschoßmann

Auf Kreuzfahrtschiffen gelten besondere Regeln. Wer diese missachtet, fährt in Zukunft vielleicht nie mehr mit einem Luxusdampfer. Ein Experte klärt auf.

Bremen – Auf Kreuzfahrtschiffen werden Passagiere zumeist perfekt umsorgt. Die Reedereien wollen, dass die Gäste einen traumhaften Aufenthalt haben und sie auf den Luxusdampfern möglichst bald wieder beehren. Doch die Zuwendung hat Grenzen: Nämlich dann, wenn die Passagiere über die Stränge schlagen. Kreuzfahrt-Fachmann Franz Neumeier erzählt von Zwischenfällen, bei denen sich Kreuzfahrt-Gäste besonders dämlich oder dreist verhalten haben – und erklärt, wo die Reedereien ihre roten Linien ziehen, und die Passagiere konsequent von Bord werfen.

Herr Neumeier, führen Kreuzfahrt-Reedereien so etwas wie Schwarze Listen über Passagiere, die sich ungebührlich verhalten haben und die sie nicht mehr an Bord haben wollen?

Neumeier: Offiziell kommunizieren Reedereien zu solchen negativen Themen sehr ungern. Es wird also vermutlich kein Anbieter zugeben, so etwas zu führen. Aber klar, intern dürfte es natürlich Listen geben von Passagieren, die man künftig nicht mehr an Bord haben will, weil man mit denen schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat.

Was sind denn No-Gos auf Kreuzfahrtschiffen, die dazu führen können, dass man am nächsten Hafen von Bord gehen muss und vielleicht in Zukunft nicht mehr bei einer Reederei mitfahren darf?

Neumeier: Allgemein dürfte gelten: Je schwerer der Verstoß ist und je eher die Reederei damit rechnen muss, dass man das wiederholt, desto eher könnte man auf so einer Ausschlussliste landen. Grundsätzlich sind Regelverstöße ein Problem: Das Rauchen in der Kabine zum Beispiel, was bei allen Reedereien verboten ist. Das führt nicht sofort zum Rauswurf. Aber wenn ich nach der dritten Ermahnung weiter rauche, dürfte mich die Reederei wahrscheinlich spätestens beim vierten Mal an Land setzen. Auch wenn ich die Rettungsübung vor Beginn der Kreuzfahrt schwänze und zu Nachterminen nicht erscheine, wird das dazu führen, dass man mich am nächsten Hafen von Bord gehen lässt. Alles, was mit Gewalt zu tun hat - ob man eine Schlägerei anfängt, jemanden schubst oder auch nur verbal heftig ausfällig wird: Das sind Sachen, wo Reedereien eine absolute Null-Toleranz-Politik haben.

Gibt es Besonderheiten, was Schiffe aus bestimmten Ländern betrifft?

Neumeier: Insbesondere auf amerikanischen Schiffen muss man auch sehr vorsichtig sein bei allem, was als sexuelle Handlung ausgelegt werden kann. Im dümmsten Fall ist das der schnelle Badehosenwechsel am Pool und dabei rutscht versehentlich das Handtuch runter: Wenn da etwa Kinder in der Nähe sind, kann das schnell zu erheblichen Problemen führen. Auch bei Drogen sind die Reedereien sehr kompromisslos.

Zur Person Franz Neumeier ist Fachjournalist und betreibt seit 2009 die Website „cruisetricks.de“ rund um Kreuzfahrtthemen. Er sei 90 bis 100 Tage im Jahr auf See, sagt Neumeier.

„Ein Passagier ist aus 35 Metern ins Meer gesprungen

Was ist das Gefährlichste oder Dümmste, was ein Passagier nach ihrem Wissen je auf einer Kreuzfahrt gemacht hat?

Neumeier: Anfang 2019 ist ein Mann von der „Symphony of the Seas“, eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, von Deck 11 aus rund 35 Metern ins Wasser gesprungen. Erstaunlicherweise hat er es nahezu unverletzt überlebt, aber das hätte leicht tödlich enden können.

Haben Sie weitere Beispiele?

Neumeier: Es ist auch mal jemand auf die unglaublich dämliche Idee gekommen, vom Kabinenbalkon zu angeln. Er hat sogar einen Fisch gefangen. Was er mit dem Fisch an Bord gemacht hat, weiß ich nicht. Einen Grill oder so gibt es in der Kabine nicht. Das hat ihn sicher auf die Schwarze Liste gebracht.

Was war das Gefährlichste, das Ihres Wissens je passiert ist?

Neumeier: Dass ein Passagier versucht hat, während laufender Fahrt den Anker zu setzen. Dafür hat er sich nachts in den Crewbereich geschlichen und versucht, den Anker zu lösen. Gelungen ist es ihm zum Glück nicht.

Das Interview führte Tom Nebe.