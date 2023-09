Bezirksamt bot Kinderbuch über Leben auf Straßenstrich an – und rudert jetzt zurück

Von: Kai Hartwig

Ein Aufklärungsbuch, das das Berliner Bezirksamt Mitte für Kinder in Auftrag gab, wurde aus dem Verkehr gezogen. © Bezirksamt Mitte Berlin

Kinderbücher können den Nachwuchs über das Leben aufklären. Bei heiklen Themen kann dies problematisch sein – wie ein Berliner Bezirksamt nun zu spüren bekam.

Berlin – Auf dem Online-Portal Berlin.de können sich die Bürgerinnen und Bürger der Hauptstadt über viele Punkte informieren. Von Terminen beim Amt über kulturelle Veranstaltungen bis hin zu Sehenswürdigkeiten in den Stadtteilen – hier findet man eigentlich alles rund um Berlin. Das Bezirksamt Mitte stellt dort auch ein Kinderbuch zur Verfügung – als kostenloser Download war es auf dem Hauptstadtportal verfügbar. Doch der Inhalt des Buches hatte es durchaus in sich und sorgte nun für Kritik. Ein anderes Kinderbuch wird hingegen dafür gelobt, dass es die Zweiklassengesellschaft besonders gut darstelle.

Kinderbuch der Stadt Berlin klärt über Sexarbeit auf – Bezirk Mitte zieht es nach öffentlicher Kritik zurück

Das Thema des umstrittenen Buches: das Leben von Prostituierten auf dem Straßenstrich. Das Werk der Autorin Anita Staud mit dem Titel „Rosi sucht Geld“ wurde in einem feministischen Podcast namens „Die Podcasterin“ scharf kritisiert. Auch aus der Politik regte sich Unmut. „Das Buch ist katastrophal und absolut nicht kindgerecht“, befand die CDU-Bezirksverordnete Daniela Fritz gegenüber Bild.de. „Prostitution wird verharmlost, Gewalt und Kriminalität am Straßenstrich ebenso. Ein absolutes Unding“, wetterte sie.

Nun hat das Bezirksamt Mitte reagiert und das Kinderbuch, in dem an einigen Stellen in recht eindeutiger Weise auch sexuelle Handlungen beschrieben werden, von der Website genommen. In einem öffentlichen Statement wehrte sich Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger allerdings auch vehement gegen die kritischen Töne. Man habe das Kinderbuch „vor rund zehn Jahren mit Mitteln aus dem Programm ‚Soziale Stadt‘ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung“ entwickelt. Es war „seitdem auf den Internetseiten des Bezirksamts Mitte verlinkt“, führte die Grünen-Politikerin weiter aus. Doch erst jetzt hab es einen öffentlichen Aufschrei in den sozialen Medien zu dem Buch gegeben.

„Zuvor hatte ein Podcast das Buch erwähnt und es zum Anlass genommen, gegen sogenannte Sexarbeit zu argumentieren, die in Deutschland legal ist. Der Vorwurf lautet: In dem Buch werde Prostitution verharmlost und romantisiert“, so die Bezirksbürgermeisterin. Damit war besagter Beitrag von „Die Podcasterin“ gemeint. „Seit zehn Jahren gab es keinerlei Reaktionen auf das Buch, obwohl es nach seinem Erscheinen aktiv beworben worden war“, wundert sich Remlinger. Zudem habe man das Kinderbuch „ausschließlich an Erwachsene ausgegeben“, betonte sie. Die konnten sich dann frei entscheiden, ob sie das Buch gemeinsam mit ihren Kindern lesen wollen oder nicht.

Bezirksbürgermeisterin verteidigt Kinderbuch über Prostituierte – „Viele fühlten sich überfordert“

Zur Entstehung des Buches erklärte die Politikerin in ihrem Statement: „Das Buch versucht Eltern eine Handreichung zu geben, die vor der Frage stehen, wie sie ihren Kindern erklären sollen, warum es Sexarbeitende auf der Kurfürstenstraße (und anderswo in der Stadt) gibt.“ Demnach seinen „Familien, die im Kurfürstenkiez wohnen“, beim Bezirksamt Mitte vorstellig geworden. Sie hätten auf dem Amt „gefragt, was sie ihren Kindern sagen sollen. Viele fühlten sich damit überfordert.“

Offenbar war das kostenlos zur Verfügung gestellte Kinderbuch aber auch nicht die Lösung des Problems. „Rückwirkend muss allerdings konstatiert werden, dass diese Handreichung keine der erwarteten Ergebnisse erzielt hat und Erwachsene das Buch nicht genutzt haben“, räumte Remlinger ein: „Daher wird es von der Webseite genommen, die Webseite wird überarbeitet und an heutigen Bedarfen ausgerichtet.“ (kh)