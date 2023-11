„Tagesmutter“ wird in München zu „Kindertagespflegeperson“ – Amt äußert sich zu Woke-Vorwürfen

Von: Romina Kunze

Berechtigte Sprach-Inklusion oder fragwürdiges „Wort-Monster“? So oder so: Mit der geschlechtsneutralen Begriffsänderung erntet die Stadt München ordentlich Aufsehen.

München – Wer sich verspricht oder über die Grammatik stolpert, wird gerne mit dem hämischen Ausruf „Deutsche Sprache, schwere Sprache“ bedacht. Dass in der deutschen Mundart in Zeiten von (Wokeness und) sprachlicher Inklusion so einige Stolpersteine lauern, musste nun auch die Stadt München erfahren.

Die Verwendung eines geschlechtsneutralen Begriffs in einer Beschlussvorlage zum Thema Pflege hat auch über die Stadtgrenzen der bayerischen Metropole von sich Reden gemacht. Anstelle des Ausdrucks „Tagesmutter“ schlug das Münchner Schulreferat vor, in dem offiziellen Dokument den Begriff „Kindertagespflegeperson“ zu nutzen. Der Fraktionsvorsitzende der CSU in München watschte die neue Berufsbezeichnung als „Wort-Ungetüm“ ab. Nun hat sich die zuständige Verwaltung zu der Kritik geäußert.

Schulreferat entfernt das Wort „Tagesmutter“ – CSU kritisiert Vorgehen: „Ist lebensfremd“

Eine Sprecherin des Schulreferats bestätigte gegenüber IPPEN.MEDIA die durchgeführte Änderung in der Vorlage. Damit solle jedoch kein genereller neuer Begriff eingeführt werden, um als Behörde inklusiver zu wirken – es ginge viel mehr um eine reine Formalität. „Es handelt sich dabei um einen Begriff, der beim Gesetzgeber und in der Landeshauptstadt München bereits in Verwendung ist“, so die Pressesprecherin. In der Beschlussvorlage habe man lediglich an einer Stelle eine Klarstellung vorgenommen, heißt es weiter. Gesetzlich wird dem Gendern an Schulen in Bayern kein Riegel vorgeschoben; anders als in anderen Bundesländern.

Dass der Begriff bereits vom Gesetzgeber genutzt wird, zeigt das bundesweit geltende Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Das Gesetz umfasst bundesgesetzliche Bestimmungen in Deutschland, die die Kinder- und Jugendhilfe betreffen. In den Paragrafen §§ 22 und §§ 23 KJHG ist die Kindertagespflege festgelegt. Dort werden Berufstätige in diesem Bereich offiziell als „Kindertagespflegeperson“ bezeichnet.

Dieser Regelung folgt auch die Stadt München, wie die Sprecherin betont. „Das Wort ‚Tagesmutter‘ schließt faktisch nicht alle Personen in diesem Beruf mit ein. Es sind in dem Beschluss auch Männer, also ‚Tagesväter‘, angesprochen.“

Die Änderung hatte medialen Gehör bekommen. Münchens CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl kritisierte im Gespräch mit der Bild: „Mit solchen technokratischen Wort-Monstern entfernt sich die Verwaltung von den Menschen. Das ist doch lebensfremd. In der realen Welt gibt es ganz andere Sorgen. Entscheidend für die Familien ist, dass sie einen Betreuungsplatz bekommen.“

Unverständnis kam aber nicht nur aus der Riege der Politik. Sandra Huggler-Welsch arbeitet in der Kinderbetreuung. Sie äußerte gegenüber der Bild: „Ich selbst sehe mich natürlich als Tagesmutter und trage den Titel mit Stolz.“ Auch die Tagesschau hatte sich mit einer unglücklichen geschlechtsneutralen Wortwahl vor einiger Zeit in die Nesseln gesetzt.

Nach Aufregung um „Tagesmutter“-Begriffsänderung: Schulreferats-Sprecherin äußert sich

Die Sprecherin des Schulreferats erklärte gegenüber IPPEN.MEDIA, dass man mit der Aktion in der Verwaltung niemandem seine Berufsbezeichnung nehmen wolle. Sie stellte klar: „Tagesmütter dürfen sich selbstverständlich weiterhin als solche bezeichnen. Bei der Korrektur ging es lediglich um die Präzisierung eines Begriffs an einer Stelle in einer offiziellen Beschlussvorlage für den Stadtrat.“

Nicht nur auf begrifflicher Ebene ist die Situation in der Kinderbetreuung bundesweit angespannt. Laut einer Studie fehlen aktuell unter anderem mehr als eine halbe Million Plätze in der Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Im Jahr 2022 gab es etwa 529.000 Plätze zu wenig, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in der am Sonntag (12. November) vorgelegten Analyse mitteilte. Im vergangenen Jahr hatten demnach 73 Prozent der Eltern eines Kindes im Grundschulalter Bedarf für eine Ganztagsbetreuung. Das wären laut IW 2,2 Millionen Plätze. Angeboten wurden jedoch nur 1,7 Millionen Plätze.

Laut eines jährlichen Berichts des Statistischen Bundesamts vom September gab es bei dem Personal in den Kindertageseinrichtungen im März 2023 immerhin einen Zuwachs um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Zahl der Tagesmütter oder -väter um 1,5 Prozent sank.

