„Schuss, Schuss, Hundequieken“: Unbekannter erschießt zwei Hunde, beim Gassigehen

Von: Bettina Menzel

Einer der beiden Hunde, die laut Besitzerin beim Morgenspaziergang erschossen wurden. © Facebook @Kristina Kodrnja

In einem Waldgebiet nahe einer kroatischen Kleinstadt kam es vergangene Woche zu einem dramatischen Vorfall. Offenbar fielen Schüsse und trafen zwei Hunde beim Gassigehen.

Zaprešić – Die Kleinstadt Zaprešić in Kroatien liegt rund 20 Kilometer von der Hauptstadt Zagreb entfernt. Die Region ist unter anderem für ihre Naturreservate bekannt. Ganz in der Nähe des idyllischen Zajarki-Sees ging eine Hundebesitzerin am vergangenen Donnerstag (26. Oktober) mit ihren zwei Vierbeinern spazieren, als einem mutmaßlichen Hobbyjäger offenbar ein fataler Fehler unterlief. Plötzlich waren beide Hunde tot.

Hobbyjäger unterläuft fataler Fehler: Zwei Hunde offenbar bei Spaziergang erschossen

Am Donnerstagmorgen verwechselte ein mutmaßlicher Hobbyjäger zwei im Wald laufende Hunde womöglich mit Wild. Das lokale Medium Dnevnik berichtete über den Vorfall und bezog sich dabei unter anderem auf die Angaben des kroatischen Tierschutzvereins S-PAS. Die Polizei würde in dem Fall ermitteln, berichtete der Tierschutzverein. Auf dem Informationsportal der Polizei Zaprešić gab es zu dem mutmaßlichen Vorfall zunächst keine Meldung. „Schuss, Schuss, das Quietschen eines Hundes und ein dritter Schuss, so wurde mir heute meine Familie genommen“, beschrieb die Hundebesitzerin die Ereignisse auf Facebook. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Tot der Hunde im Waldstück: Hundebesitzerin vermutet Profi am Werk

Ihre Hunde seien wie Familienmitglieder, schrieb die Besitzerin in dem emotionalen Post weiter. Ihren beiden verstorbenen Vierbeinern schulde sie großen Dank. „Sie haben mich gerettet, als ich es am meisten brauchte“, so die junge Frau weiter. Gleichzeitig betonte sie auch die Gefahr, die von den Schüssen ausging. Zwar seien die Vierbeiner nicht angeleint gewesen. Doch die Schüsse seien in einem Bereich gefallen, der üblicherweise von zahlreichen Menschen frequentiert werde.

Sie selbst gehe dort häufig spazieren, erklärte die Kroatin weiter. Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind indes noch ungeklärt, die Ermittlungen dauern an. Die Besitzerin selbst äußerte allerdings eine bislang nicht belegbare Theorie zum Hintergrund der Schüsse: „Wer kann zielen und zwei Hunde mit einem Schuss töten, wenn er kein Profi ist?“, fragte sie auf Facebook. Im August war es auch in Deutschland zu zwei Jagdunfällen gekommen.