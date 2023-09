„Eine Flasche Wasser kostet 7 Euro“: Touristen echauffieren sich in Urlaubsland nicht nur über den Preis

Von: Michelle Brey

Der Plitvicer Seen Nationalpark mit seinen Wasserfällen zieht Touristen an. © Design Pics/imago

Kroatien ist bei Urlaubern ähnlich beliebt wie Italien und Spanien. So richtig genießen können einige Touristen die Auszeit dort aber offenbar nicht.

Zagreb – Die Urlaubssaison im Sommer nähert sich langsam aber sicher dem Ende zu. Doch nicht alle Touristen betrachten mit Fernweh ihre Urlaubsbilder. Bei einigen Urlaubern bleiben wohl auch ärgerliche Situationen in Erinnerung. So sorgten die hohen Preise in Kroatien teils für Empörung. Touristen gingen sogar dazu über, ihren Aufenthalt zu stornieren. Einer Urlauberin stieß der Preis für Bier und Cevapcici sauer auf.

„Touristen-Fallen sind überall. Eine Flasche Wasser kostet sieben Euro“, schrieb ein Urlauber dem Lifestyle-Portal Punkufer zufolge in einem Forum. Dort regten sich die Menschen aber über noch ganz andere Dinge den Kroatien-Urlaub betreffend auf.

Kroatien-Urlaub: Nicht nur die Preise verärgern Touristen

Früher sei das Land ein günstiges Ziel gewesen. Die Menschen seien hauptsächlich nach Italien oder Spanien geströmt, führte jemand dem Portal zufolge aus. Nun gebe es überall Touristenmassen. Ob bei Sehenswürdigkeiten oder in Restaurants, es sei einfach voll. Insbesondere auf den Treppen seien die Menschenströme schrecklich, hieß es weiter.

Dass sich Touristen über Touristen beschweren, sei ironisch, wie ein Forum-User zugab, und dennoch ist es nichts Neues. Schon 2022 meinte jemand dem Bericht zufolge mit Bezug auf den Ansturm an Urlaubern: „Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht nach Kroatien gekommen.“ So viel besser bedient sind Touristen allerdings auch in anderen Urlaubsdestinationen nicht. Schließlich gelten auch Länder wie Italien und Spanien als besonders beliebte Ziele. In Italien drohte im Sommer gar ein touristischer Kollaps.

Auch die Strände sind in Kroatien im Sommer gut besucht. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Urlaub in Kroatien: „Enttäuschung“ wegen Menschenmengen

Gleichzeitig scheint es nicht unbedingt verwunderlich, dass beliebte Orte im Sommer überlaufen sind. So etwa der Plitvicer Seen Nationalpark. Er zählt zum UNESCO-Welterbe und zieht mit seinen Wasserfällen die Menschen an. Dort herrsche Gedränge, schrieb ein Forum User laut Punkufer. Der Nationalpark sei aufgrund der Menschenmengen eine „Enttäuschung“ gewesen.

Wer den Massen weltweit aus dem Weg gehen möchte, sollte sich das Ranking der überfülltesten Urlaubsziele ansehen. (mbr)