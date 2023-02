„Creepy Krümelmonster“ terrorisiert die Nachbarschaft

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Bei den Figuren aus der Sesamstraße handelt es sich eigentlich um nette Puppen. Doch ein Krümelmonster verbreitet in den USA aber Angst und Schrecken.

München/Santa Cruz - Während der Fasching und Karneval in Deutschland vorbei sind, müssen sich Bewohner in den USA mit einer verkleideten Person herumschlagen. Genauer gesagt treibt das Krümelmonster im kalifornischen Santa Cruz sein Unwesen. Bei der Figur aus der Sesamstraße handelt es sich um einen harmlosen Keks-Liebhaber. Doch vor der kostümierten Person warnt die Polizei. Die Einwohner fühlen sich von dem Krümelmonster belästigt, da es unter anderem obszöne Dinge schreien soll.

„Creepy Krümelmonster“ terrorisiert die Nachbarschaft in Santa Cruz

In Santa Cruz sorgt ein Krümelmonster für viel Gesprächsstoff. Dieses wurde nämlich schon mehrere Male gesichtet, wie die New York Post berichtete. Sogar die Polizei ist mittlerweile in den Fall involviert. Diese warnt die Einwohner davor, sich mit dem Mann zu beschäftigen. Denn anscheinend soll der Mann obszöne Sachen geschrien und Spaziergänger, die entlang der Promenade liefen, verspottet haben. Außerdem soll die Figur Eltern damit belästigt haben, ein Bild mit ihren Kindern zu machen, um anschließend von ihnen bezahlt zu werden.

Ein Krümelmonster terrorisiert die Straßen von Santa Cruz. © Screenshot/@MistralWinds

„Wir bekommen Anrufe von Leuten, die sagen, er sei ‚creepy‘“, sagte Polizeisprecherin Joyce Blaschke am Mittwoch gegenüber der New York Post. „Aufgrund seines Hintergrunds raten wir der Öffentlichkeit, sich nicht mit dieser Person zu beschäftigen“, so die Sprecherin. Von einem Bild mit dem Krümelmonster rät sie ab, man solle lieber Abstand halten. Die Polizei hat die Identität des Monsters bereits geklärt. Dabei solle er keine Vorstrafen in Santa Cruz haben.

Sesamstraßen-Figur Elmo belästigte Touristen in New York

Vor fast zehn Jahren gab es einen ähnlichen Fall in New York. Damals trieb Elmo, die rote Muppet-Monsterfigur, sein Unwesen in New York. Zeitungen wie die New York Times berichteten damals von einem Mann, der als Elmo verkleidet Touristen mit antisemitischen Aussagen belästigt haben soll. Für diese Taten und für eine Erpressung wurde der Mann zu einem Jahr Haft verurteilt. Und auch in der Nähe von Santa Cruz wurde er von der Polizei festgenommen. Er hatte in seinem Elmo-Kostüm ein Kind gepackt.

Ob es sich bei den beiden Männern um dieselbe Person handle, wollte die Polizeisprecherin nicht bestätigen. Viele Menschen sind mit den Figuren der Sesamstraße aufgewachsen. Im Jahr 2023 feierte die beliebte Kindersendung 50-jährigen Geburtstag. (vk)