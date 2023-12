Weihnachts-Skandal: Italiens berühmteste Influencerin kriegt Millionen-Strafe - und Schelte von Meloni

Ein Pandoro sorgt für mächtig Ärger für Chiara Ferragni. Sogar Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schaltete sich ein.

Gutes tun an Weihnachten? Das passt! Nicht aber, wenn man sich mit einer angeblich wohltätigen Aktion eine Millionen-Strafe einfängt, wie Italiens Social-Media-Star Chiara Ferragni.

Rom – Christstollen, Lebkuchen, Spekulatius: Jeder kennt die typischen Weihnachtsleckereien, die in Deutschland zum Fest auf den Tisch kommen. In anderen Ländern herrschen zwar ähnliche Sitten, aber mit anderen Produkten. In Italien beispielsweise kommt gerne Pandoro auf den Tisch, ein traditioneller Weihnachtskuchen, der in Form und Aufmachung durchaus an den mailändischen Panettone erinnert. Der Pandoro sorgt allerdings in diesem Jahr nicht nur für zuckriges Glück – für Social-Media-Star Chiara Ferragni sorgt er für mächtig Ärger.

Weihnachts-Ärger für Italiens Social-Media-Star Chiara Ferragni: Kuchen-Skandal wird teuer

Ferragni gilt als die wohl berühmteste Influencerin Italiens. Millionen von Menschen folgen ihr in den sozialen Netzwerken. Die Reichweite wollte Ferragni zu Weihnachten eigentlich für einen guten Zweck nutzen. Die 36-Jährige entwarf gemeinsam mit dem Süßwarenhersteller Balocco einen dieser besagten traditionellen Weihnachtskuchen. Im November 2022 ging das Produkt in den Verkauf. Teile des Erlöses sollten verwendet werden, um krebskranken Kindern in einem Krankenhaus in Turin die Behandlung zu finanzieren. Dabei ging allerdings wohl nicht alles ganz sauber zu.

Statt Begeisterung über die Aktion erreicht Ferragni und zwei ihrer Unternehmen jetzt eine Millionen-Strafe wegen „unlauterer Geschäftspraktiken“. Es sei lediglich der Eindruck erweckt worden, man würde mit dem Kauf des Pandoro eine Spende gegeben werden. Tatsächlich hatte der Konzern dem Regina-Margherita-Krankenhaus nach Angaben der Behörde aber schon vorab die fest vereinbarte Summe von 50.000 Euro gespendet.

„Unlautere Geschäftspraktiken“ von Chiara Ferragni – sogar Italiens Präsidentin Meloni mischt sich ein

Die Firmen Fenice und TBS Crew, mit denen Ferragni sich und ihre Marken vermarktet, hätten mit dem Deal mehr als eine Million Euro verdient, „ohne etwas an das Krankenhaus zu zahlen“, monierte die Wettbewerbsbehörde. Ein echter Skandal, der in Italien große Wellen schlägt. Und das bis in die höchsten Ebenen. Sogar Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni konnte sich – wenn auch ohne direkte Namensnennung – nicht verkneifen, kundzutun, wie wenig sie von der unlauteren Praktik hielt. Laut Meloni seien die wahren Vorbilder „nicht die Influencer, die viel Geld mit Klamotten oder Taschen tragen, verdienen ... oder sogar teure Kuchen vermarkten, die die Menschen glauben lassen, sie täten etwas Wohltätiges“.

Für Ferragni und ihre Firmen wird es nun jedenfalls richtig teuer: Fenice muss nun 400.000 Euro Strafe zahlen und TBS Crew 675.000 Euro. Balocco wurde mit einer Geldstrafe von 420.000 Euro belegt. Die Wettbewerbsbehörde legt allen drei Unternehmen „unlautere Geschäftspraktiken“ zur Last. Sie hätten bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern den Eindruck erweckt, dass mit dem Kauf des von Ferragni entworfenen Weihnachtskuchens „Pandoro Pink Christmas“ eine Spende an das Turiner Krankenhaus verbunden sei. Dass der Kuchen deutlich teurer gewesen sei als ein normaler Pandoro habe zur „Irreführung“ der Kundinnen und Kunden beigetragen.

Ärger gab es in der Vorweihnachtszeit allerdings nicht nur im Hause Ferragni: Auch ein Weihnachtsbaum in Rom sorgte für Aufruhr.