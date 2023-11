Mann wacht mit Ohrenschmerzen auf – Spezialreiniger macht eklige Entdeckung

Von: Helmi Krappitz

Drucken Teilen

Nach einem unangenehmen Gefühl auf den Ohren lässt ein Mann in China seine Ohren reinigen – und wird von einer Kakerlake überrascht.

Shanghai – Druck auf den Ohren oder Ohrenschmerzen sind meist kein Grund zur Panik. Bei einem Mann in China wurde jedoch eine Horrorvorstellung wahr – denn Fachkräfte fanden etwas, das sicherlich nichts im Gehörgang zu suchen hat: eine Küchenschabe. Das wünscht sich wirklich niemand.

Überraschungsfund: Nach Beschwerden findet ein Fachmann eine Kakerlake im Ohr seines Kunden

Der Mann aus Shanghai klagte über Beschwerden im Ohr, er hatte ein unangenehmes Gefühl. Um das Drücken loszuwerden, suchte der Chinese einen Salon zur professionellen Reinigung auf, berichtete Newsflare. Doch was der Fachmann fand, war für alle eine eklige Überraschung. Schockiert, aber auch faszinierend berichtete der Ohrreiniger seinem Kunden, eine Kakerlake in seinem Ohr gefunden zu haben – lebend. Das Tier sei bereits tief in den Gehörgang gekrochen, wie man auf einem Video sehen kann.

Selbst nach vielen Ohrreinigungen war es die erste Kakerlake in der Laufbahn des Fachmannes. Dennoch konnte er die Schabe mit speziellem Werkzeug aus dem Ohr entfernen. Kaum war sie draußen, hörte auch das unwohle Gefühl im Ohr des Mannes auf.

Fremdkörper im Ohr: Bei Verdacht immer einen Arzt aufsuchen

Bei dem Verdacht auf einen Fremdkörper im Ohrs sollte man stets einen Arzt aufsuchen. Eigene Entfernungsversuche mit Wattestäbchen oder Spülungen können sie weiter in den Gehörgang drücken.

Ein Arzt untersucht das Ohr eines Patienten. (Symbolbild) © IMAGO/Bulkin Sergey

Nicht selten verirren sich Schaben, Insekten und Spinnentiere in die Gehörgänge von Menschen. Es sei zwar nicht üblich, „aber es ist definitiv nicht ungewöhnlich“, erklärte Neelima Tummala, Assistenzprofessorin für Chirurgie an der George Washington Medical Faculty Associates der Washington Post. Laut Untersuchungen würden Insekten 14 bis 18 Prozent aller Fremdkörper im Ohr ausmachen.

Erst letztens krabbelte eine Spinne in das Ohr einer Frau in Taiwan und wurde erst entfernt, als sie sich bereits gehäutet hatte. Eine Wahre Horrorvorstellung. (hk)