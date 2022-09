Edeka-Kunde stellt Lachs-Preisgestaltung infrage – Unternehmen liefert überraschende Antwort

Von: Marcus Giebel

Zwei Lachs-Varianten, zwei Preiskategorien: Bei diesem Anblick geriet ein Edeka-Kunde ins Stutzen. © Twitter/@cosisgal

Nicht alles, aber vieles wird teurer. Auch in den Supermärkten. Der Blick auf die Preisschilder ließ einen Edeka-Kunden staunend zurück. Auf seine Kritik hat das Unternehmen eine einfache Lösung.

München - Beim Einkauf in Zeiten der Inflation lohnt ein Preisvergleich im Supermarkt. Denn so lässt sich bares Geld sparen. Bei diversen Produkten stehen den Kunden auch mehrere Alternativen zur Verfügung. Folglich kann jeder noch immer ein bisschen mitentscheiden, was ihm die gesuchten Artikel wert sind, die in den Einkaufswagen oder -korb wandern.

Ein Edeka-Kunde machte dabei eine Entdeckung, die bei ihm ein dickes Fragezeichen hinterließ. Weshalb er sie auf Twitter teilte. Im Kühlregal weckten zwei verschiedene Versionen Lachsaufschnitt seine Aufmerksamkeit. Zum einen eine Bio-Variante aus dem Hause Edeka, zum anderen - und direkt daneben platziert - die günstige Hausmarke. Was ihn wunderte: Für Letztere wird ein höherer Preis aufgerufen.

Edeka-Preise beim Lachs: Kunde versteht beim Blick ins Kühlregal die Welt nicht mehr

So werden für die Packung „Edeka Bio Graved Lachs“ in der Version „mit Dill bestreut, in Scheiben geschnitten, aufgetaut“ 3,59 Euro verlangt. Beim „Gut & Günstig Sockeye Wildlachs“ in der Variante „trockengesalzen, aufgetaut, geräuchert, in Scheiben geschnitten“ sind es 4,79 Euro. Der User schreibt dazu in Anlehnung an den Werbeslogan von Edeka: „Wir lieben Lebensmittel, verstehen nur nichts davon.“

Fragt sich: Wie kommt diese Preisgestaltung zustande? Erklärt sie sich womöglich mit der unterschiedlichen Produktmenge in den Packungen? So wird der Bio-Graved-Lachs als 90-Gramm-Portion angeboten, bei „Gut & Günstig“ gibt es 150 Gramm auf einen Schlag. Auf den Preisschildern wird auch vorgerechnet, dass ein Kilogramm vom Bio-Graved-Lachs damit 39,89 Euro kosten würde, von der Hausmarken-Variante jedoch nur 31,93 Euro. Damit hätte alles seine Ordnung.

Edeke erklärt Preisfrage: Graved Lachs und Wildlachs sind „zwei gänzlich unterschiedliche Produkte“

Doch die Lösung des Preisrätsels ist noch viel simpler, wie Edeka auf Nachfrage unserer Online-Redaktion klarstellte. „Bei den Produkten auf dem Foto handelt es sich zum einen um Graved Lachs der Marke ‚Edeka Bio‘ und um Wildlachs von ‚Gut & Günstig‘. Letzteren gibt es nicht in Bio-Qualität, da sich dieses Siegel auf die Haltungsform bezieht. Wildlachs ist, im Gegensatz zu dem für die Zubereitungsform ‚Graved Lachs‘ verwendeten Fisch, eben keine Zucht und hat somit keine Haltungsform“, erklärt eine Unternehmenssprecherin: „Vielmehr handelt es sich um zwei gänzlich unterschiedliche Produkte, deren Preise sich daher nicht vergleichen lassen.“

Ganz so einfach ist der Preisvergleich im Supermarktregal also doch nicht. Denn Fisch ist nicht gleich Fisch. Und Lachs auch nicht gleich Lachs. Damit stellt sich den Kunden - natürlich nicht nur bei Edeka - letztlich eher die Frage: Was hätte ich lieber? Oder in diesen Zeiten: Was kann und will ich mir eher leisten? (mg)

