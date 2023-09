„Der Typ sieht so aus wie ich“: ZDF-Moderator deckt Fake-Video auf und warnt

Von: Stella Henrich

ZDF-Moderator Christian Sievers ist Opfer eines Deep-Fakes geworden. In einem Facebook-Video wirbt er für ein dubioses Investment. Nun warnt er vor der Fälschung.

Mainz ‒ Künstliche Intelligenz (KI) drängt sich immer mehr in den Alltag. Auch in die Geschäftswelt? Laut etlichen Experten schon. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist der Meinung, dass diese Technologie die Arbeitswelt vorantreiben wird. Ausgehen werde Arbeit aber durch KI nicht, zitiert Tagesschau.de den Minister.

Dennoch: Bis spätestens 2035 werde es nach dessen Einschätzung keinen Arbeitsplatz mehr geben, der ohne Anwendungen von KI auskommt. Ohne Regelungen will der Minister diese Entwicklung aber nicht auf die Straße bringen. Zu groß wäre wohl auch die Gefahr des Missbrauchs von Daten. Wie das Beispiel von ZDF-Nachrichtenmoderator Christian Sievers zeigt. Der Moderator ist Opfer eines KI-generierten Fake-Videos bei Facebook geworden, in dem er mitten im „Heute Journal“ ein Investment anpreist.

ZDF-Moderator deckt Fake-Video auf und warnt: „Ich bin es nicht“

In dem Clip bewirbt Sievers eine Investment-Plattform mit integrierter KI. Sie soll Millionen von deutschen Bürgern helfen, mit „minimalen Investitionen große Geldsummen“ zu verdienen. Das zumindest behauptet der Moderator in dem Fake-Video. Bis zu 15.000 Euro pro Monat ließen sich auf diese Weise verdienen. Das Projekt sei auf der Basis eines Supercomputers mit integrierter künstlicher Intelligenz aufgebaut. „Dadurch konnten wir eine maximale Geschwindigkeit bei der Datenverarbeitung und Analyse erreichen“, wirbt Sievers in dem Video für die Plattform. Die Software funktioniere auf jedem Gerät – Telefon, Laptop oder Tablet.

Nun warnt der ZDF-Mann selbst vor dem perfiden und täuschend echten Schwindel. „Der Typ sieht so aus wie ich, klingt (fast) wie ich. Aber ich bin es nicht wirklich... Echt nicht“, schreibt Sievers auf seinem X-Account (ehemals Twitter). „Schlimme neue Welt. Und von Facebook und Co: Nur Achselzucken.“ Wer KI dagegen richtig nutzen will, sollte diese sieben Tricks kennen, um die Technik sinnvoll zu nutzen.

ZDF-Moderator Sievers wird Opfer bei Facebook: „Wer macht sowas?“

Im Original-Video spricht Christian Sievers über die Veränderung der Arbeitswelt durch KI, über das ganz offensichtlich eine Tonspur mit einem anderen Text als Fake gelegt wurde. Doch nicht nur Sievers ist über diese Betrugs-Masche entsetzt. „Wer macht sowas?“, wollen Nutzer von „X“ wissen. „Das kann man nicht akzeptieren“. Einige fordern in den Kommentaren ein explizites Vorgehen, denn es fehle weder an der Technik noch an der Rechtslage. Das sei eine besondere Art des Identitätsdiebstahls.

ZDF-Moderator Christian Sievers wurde Opfer eines Fake-Videos. Über einen Ausschnitt des „Heute Journals“ wurde mithilfe von KI eine neue Tonspur gelegt. Darin wirbt Sievers für eine Investment-Plattform. © Jana Kay/dpa

Und genau hier wird es brenzlig. Medienmenschen riskieren nicht nur ihre Reputation, sondern auch Vertrauen, das sie sich über viele Jahre bei ihren TV-Zuschauern erarbeitet haben. Sievers sieht laut einem Bericht von der FAZ an erster Stelle die Plattformen wie Facebook in der Pflicht, mit dieser Art Desinformation umzugehen. „Sonst wird das ein Problem nicht nur für Fernsehmoderatoren, sondern für alle von uns“.

Auch Tagesschau-Sprecher André Schünke wurde erst kürzlich zum dubiosen Werbe-Video auf Facebook. Schünke wirbt in dem Video-Fake für schnelles Geld. Sievers Arbeitsgeber, das ZFD, hat auf den Betrug reagiert und erklärt auf seiner Internetseite, wie man die Tricks von Videos, die mit KI generiert wurden, erkennt. Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez gibt zu, dass ihr der Einsatz von KI Angst mache. Erst vor kurzem hatte sie ein KI-Cover von ihrer Stimme als „gruselig“ bezeichnet. (sthe)