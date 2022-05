Ekel-Fund in Kaufland-Produkt: Selbst Unternehmen findet das „wirklich nicht schön“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Ein Salat von Kaufland hält für eine Kundin eine eklige Überraschung bereit. Sie beschwert sich - auch das Unternehmen reagiert auf den Vorfall.

Amberg - Wenn einen der Hunger packt, stellt sich die Essensfrage. Doch nicht immer hat man Lust, sich an den Herd zu stellen und selber etwas zu kochen. Dann kann man ins Restaurant gehen oder den Lieferdienst bemühen. Oder aber man geht in einen Supermarkt um die Ecke. Dort gibt es auch einige schon essfertige Speisen für hungrige Kunden. Für diesen Weg entschied sich offenbar auch eine Kaufland-Kundin.

Kaufland Gründungsjahr: 1984 Hauptsitz: Neckarsulm Mitarbeiter (Deutschland): 84.000 Filialen (Deutschland): mehr als 750

Kaufland: Kundin macht Ekel-Fund in Oliven-Käse-Salat – Fliege in der Speise

Sie griff in einer Filiale ins Kühlregal und kaufte einen frischen Salat der Sorte "Gemischte Oliven mit Weichkäse". Der Salat hatte durchaus seinen Preis, knapp 17 Euro pro Kilogramm verlangte Kaufland für diesen. Da sollte man doch eigentlich von qualitativ hochwertiger Ware ausgehen. Doch als die Kaufland-Kundin ihre Schale Fertig-Salat öffnete, erlebte sie ihr blaues Wunder – wie kürzlich auch ein anderer Kaufland-Kunde bei einem Molkereiprodukt.

Neben den grünen und schwarzen Oliven sowie gewürfeltem Feta-Käse fand sich noch eine weitere, unerwartete Zutat in dem Salat. Eine Fliege hatte sich in die Speise verirrt. Mehrere Bilder der geöffneten Salat-Box samt (mutmaßlich) toter Fliege postete die Kaufland-Kundin bei Facebook.

"Nicht das, was ich in meinem Feta und Oliven wollte", schrieb sie zu ihrem Post. In der Tat eine eklige Überraschung, die man beim ersten Bissen auch einmal übersehen kann. Das fand offenbar auch Kaufland und reagierte auf das Ekel-Foto auf Facebook.

Ekel-Fund in Kaufland-Salat: Unternehmen reagiert nach Beschwerde einer Kundin

„Vielen Dank für deine Rückmeldung. Das ist ja wirklich nicht schön und tut uns sehr leid“, kommentierte das Social-Media Team des Unternehmens den Post. „Wir möchten uns für die Qualität der Oliven entschuldigen und dein Anliegen gerne an unser Kundenmanagement weiterleiten“, führte Kaufland weiter aus. Und bat die Kundin um eine Direktnachricht samt persönlicher Daten sowie weiteren Angaben zum gekauften Produkt.

In diesem Salat von Kaufland fand sich eine unschöne Überraschung. © Screenshot / facebook.com/kaufland

Unter anderem wollte das Kaufland-Team den EAN-Code, das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Filiale, in der der Salat samt Fliege erworben wurde, erfahren. Doch die Kundin hatte ihre Beschwerde schon bei Kaufland hinterlegt. "Ich habe bereits eine persönliche Nachricht an den Kaufland-Kundendienst geschickt. Die Oliven habe ich weggeworfen, aber ich habe auch ein Foto des Kassenzettels geschickt."

Ob sich Kaufland in irgendeiner Form zu einer Entschädigung an die Kundin entschlossen hat, blieb unklar. Ebenso, auf welche Art die Fliege den Weg in den Oliven-Käse-Salat gefunden hat. Der ein oder andere Kunde dürfte aber künftig besonders gründlich in seinen Salat blicken, nachdem er diesen aus dem Supermarktregal geholt hat.

Doch nicht nur bei Kaufland, auch bei der Konkurrenz kommt es ab und an zu unappetitlichen Zwischenfällen. So fand kürzlich ein Lidl-Kunde tierische Zutaten in seinem Paprikapulver. (kh)